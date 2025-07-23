Nothing'in 12 GB RAM'li Sıra Dışı Telefonları Türkiye'ye Geldi

Mart ayında tanıtılan Nothing Phone (3a) serisi, kısa süre önce Türkiye'de satışa sunuldu. Phone (3a) ve Phone (3a Pro) olmak üzere iki farklı modelden oluşan seri, yüksek RAM kapasitesi ve kamera sistemi dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Nothing Phone (3a) Özellikleri

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip Phone (3a), AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 387 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 201 gram ağırlığındaki telefon 8,4 mm kalınlığında.

Telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.5 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Phone 3a'da 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alıyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 50W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Nothing Phone (3a) Türkiye Fiyatı

Beyaz, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Nothing Phone 3a'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 29 bin 999 TL'ye satılıyor.

Nothing Phone (3a) Pro Özellikleri

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip Phone (3a) Pro, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 387 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 211 gram ağırlığındaki telefon 8,4 mm kalınlığında.

Gücünü Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden alan telefonda 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 50W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Nothing Phone (3a) Pro Türkiye Fiyatı

Siyah ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Nothing Phone (3a) Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 34 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.