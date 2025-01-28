Bu Telefon Çok Ucuz: Infinix Smart 9 HD Tanıtıldı!

Infinix, Smart 9 HD isimli yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Yapılan tanıtım ile birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Şık bir görünüme sahip olan telefon uygun fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Infinix Smart 9 HD Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, IPS LCD ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı, 720 x 1600 piksel çözünürlük, 500 nit parlaklık ve yaklaşık 262 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 200'den fazla kalite ve dayanıklılık testine tabi tutulan ve bunları başarıyla geçen telefon yaklaşık yüzde 84,8 ekran gövde oranına sahip.

188 gram ağırlığındaki telefon 165,7 x 77,1 x 8,4 mm boyutlarında. Android 14 (Go edition) ile birlikte gelen telefon 3 GB RAM bulunuyor ancak bu miktar 3 GB sanal RAM ile birlikte 6 GB'a kadar artırılabiliyor. 64 GB depolama alanına sahip telefonun yan tarafında parmak izi okuyucusu mevcut.

Gücünü MediaTek Helio G50 işlemcisinden alan telefonda IP54 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, telefonun suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde f/1,85 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera ve yradımcı lens bulunuyor.

Ön tarafta ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip bir kamera mevcut. Çift SIM kart desteği ile dikkat çeken telefonda USB-Type C portu ve 3,5 mm kulaklık girişi mevcut. Peki, Infinix Smart 9 HD ne kadar fiyata satılacak?

Infinix Smart 9 HD Fiyatı

Infinix Smart 9 HD isimli akıllı telefon 4 Şubat tarihinden itibaren Flipkart üzerinden 6.699 Hindistan rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 5.648 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

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