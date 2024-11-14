Influencerlara Ceza Yağdı! Mevzuata Aykırı Paylaşımlar Mercek Altında

Influencer paylaşımlarındaki denetimler sıkılaşıyor. Reklam Özdenetim Kurulu, bu yılın ilk yarısında mevzuata aykırı içerikler nedeniyle 39 durdurma ve 11 idari para cezası kararı aldı. Toplamda milyonlarca liralık cezalar kesilirken, özellikle yanıltıcı ve gizli reklamlara verilen cezalar dikkat çekti. İşte detaylar!

Reklam Özdenetim Kurulu'ndan Influencerlara 6 Milyon TL Ceza!

Sosyal medya hayatımzın vazgeçilmez bir parçası. Günümüzde 7'den 70'e pek çok insan, Facebook, Instagram, TikTok ve X gibi platformlarda vakit geçiriyor ve hatta kendi içeriklerini üretiyor. Elbette ki bu durum zaman içerisinde bazı gelir modellerinin de oluşmasına neden oluyor. Özellikle reklamlar influencer adı verilen sosyal medya ünlülerinin bir numaralı gelir kaynağı.

Elbette ki bu dev ekonomi bazı denetimleri de beraberinde getiriyor. Özellikle de Reklam Özdenetim Kurulu, yeni yasalar gereğince gizli ve örtülü reklamları doğrudan inceleme altına alıyor. Son zamanlarda denetimi iyice artıran kurum, aktif bir şekilde çalışıyor ve kurallara uymayanlara ceza yazıyor.

Kıyaslamak gerekirse, geçtiğimiz yıl 5 influencera toplam 1 milyon 352 bin 808 lira idari para cezası uygulanırken, 2024'ün sadece ilk 6 ayında 11 influencera toplam 5 milyon 35 bin 994 lira para cezası kesildi. Bu, toplam ceza miktarında yaklaşık %272'lik bir artış anlamına gelmektedir.

Ceza nedenleri arasında gerçek olmayan iddialar ve yanıltıcı ifadeler paylaşılması, örtülü reklam, ürün veya hizmetlerin tüketiciyi aldatacak şekilde tanıtılması, sağlıkla ilgili iddialar içeren ifadelerin izinsiz kullanılması, reklamı yasaklanmış ürünlerin tanıtılması ve benzeri gerekçeler var. Denetimlerin ise önümüzdeki dönemlerde daha da artması bekleniyor.

Ayrıca mevzuata aykırı reklam yapan bir influencer için uygulanan idari para cezasının yeniden değerleme oranıyla 347.128 TL'den 550.059 TL'ye yükseleceğini de hatırlatmakta fayda var. Eğer büyük ya da küçük siz de sosyal medyada içerik üreten bir influencer iseniz dikkatli olmanızda fayda var.