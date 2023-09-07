NASA'nın Mars Ingenuity Helikopteri Yeni Bir Dönüm Noktasına Ulaştı

NASA'nın Ingenuity Mars helikopteri, Nisan 2021'den bu yana kızıl gezegende gerçekleştirdiği 57. uçuşunda önemli bir kilometre taşına ulaştı.

Bu son uçuşuyla birlikte Ingenuity toplam 100 dakikalık bir uçuş süresi elde etti. Bu başarının gerçekleştiği uçuş sırasında Mars helikopteri 713 feet (217 metre) kuzeye gitti, 33 feet (10 metre) irtifayı korudu ve saatte 3 mil (saatte 4,8 kilometre) maksimum hıza ulaştı.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı tarafından bildirildiği üzere, bu uçuşun birincil hedefleri helikopteri yeniden konumlandırmak ve belirlenen hedeflerinin görüntülerini yakalamaktı.

Ingenuity, 100 Dakikalık Uçuş Süresi Elde Etti

Ingenuity has flown more than 100 minutes on Mars!



The #MarsHelicopter completed Flight 57 over the weekend, traveling north for 713 ft (217 m) for 129 seconds. See the latest flight stats: https://t.co/7DMHj9KMYp pic.twitter.com/CYNzJ4IcEY — NASA JPL (@NASAJPL) September 6, 2023

Ingenuity, teknolojisinin gezegenin ince atmosferinde uygulanabilirliğini test etmek amacıyla ilk olarak Şubat 2021'de NASA'nın Perseverance keşif aracıyla birlikte Mars'a ulaştı. İlk başarılı uçuşu, başka bir gezegende ilk motorlu ve kontrollü uçuş olarak tarihi bir ana tanıklık etmemizi sağladı.

O zamandan bu yana Jet İtki Laboratuvarı (JPL) ekibi Ingenuity'yi farklı hızlar, mesafeler, irtifalar, fırlatma ve iniş noktalarını içeren çeşitli görevlere göndererek sınırlarını zorladı.

Yol boyunca bazı teknik zorluklarla karşılaşmasına rağmen, 4 kiloluk, 19 inç yüksekliğindeki helikopter paha biçilmez bir teknoloji olduğunu kanıtladı ve Perseverance gezginine, gezginin eski mikrobik yaşamın izlerini araştırdığı Jezero Krateri içinde güvenli ve verimli rotaların planlanmasına yardımcı olmak için havadan görüntü toplayarak yardımcı oldu.

100 dakikalık uçuş süresini tamamlayan NASA, Mars yüzeyinde gezinmeye devam ederken bu olağanüstü makinenin devam eden yeteneklerini görmek için sabırsızlanıyor.