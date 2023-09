NASA'nın Mars Ingenuity Helikopteri Yeni Bir Dönüm Noktasına Ulaştı

NASA'nın Ingenuity Mars helikopteri, Nisan 2021'den bu yana kızıl gezegende gerçekleştirdiği 57. uçuşunda önemli bir kilometre taşına ulaştı.

Bu son uçuşuyla birlikte Ingenuity toplam 100 dakikalık bir uçuş süresi elde etti. Bu başarının gerçekleştiği uçuş sırasında Mars helikopteri 713 feet (217 metre) kuzeye gitti, 33 feet (10 metre) irtifayı korudu ve saatte 3 mil (saatte 4,8 kilometre) maksimum hıza ulaştı.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı tarafından bildirildiği üzere, bu uçuşun birincil hedefleri helikopteri yeniden konumlandırmak ve belirlenen hedeflerinin görüntülerini yakalamaktı.

Ingenuity has flown more than 100 minutes on Mars!



The #MarsHelicopter completed Flight 57 over the weekend, traveling north for 713 ft (217 m) for 129 seconds. See the latest flight stats: https://t.co/7DMHj9KMYp pic.twitter.com/CYNzJ4IcEY