Mars’ın Yüzeyinden İlginç Görüntüler: Toprak Çatlamasına Benzer Bulgular Var!

NASA'nın Curiosity keşif aracından yeni görüntüler geldi. Bu görüntülerde gezegenin kurak bir alandan ibaret olmadığını gösteren bazı işaretler fark edildi. Yüzeyin çekilen fotoğraflarına bakıldığında toprak benzeri bir yapı görüldü.

Tıpkı topraktaki tuz birikintilerinin kurumasından sonra çatlaması gibi Mars'ta da çatlaklara benzer altıgen desenler bulundu. Bu da bir zamanlar gezegenin Dünya'dakine benzer bir şekilde iklim değişikliği yaşadığına işaret ediyor.

Mars'ın İklimine Dair Önemli Bilgiler Var!

Gezegende keşfedilen altıgen desenler, döngüsel bir iklim yaşandığının neredeyse bir kanıtı. Çünkü bu şekiller ancak yağışlı ve kurak mesvimlerin yaşanması sonucunda ortaya çıkabilir. Yani tıpkı Dünya'daki gibi mevsim geçişleri yaşanmış olabilir.

Curiosity'nin çektiği görüntüler incelendiğinde desenlerin 3,6 ile 3,8 milyar yıllık olabileceği tespit edildi. Islak ve kuru hava koşullarının milyarlarca yıl sürmesinden kaynaklı olarak yüzeydeki balçıkta şekiller oluştuğu ifade edildi.

Nature dergisinde yayımlanan bir makalenin başyazarı olan William Rapin, konu hakkında "Düzenli yoğunlukta tekrarlanan ıslak ve kuru döngüler nedeniyle taze çamurda oluşan çatlakların meydana getirdiği çokgenleri gözlemledik." şeklinde bir açıklama yaptı.

Tüm bu veriler ışığında anlıyoruz ki bir zamanlar Mars’ta en azından mikroskobik ölçüde canlıların yaşaması için uygun koşullar vardı. Mars'ın yüzeyi günümüzde her ne kadar kurak bir çöl gibi olsa da milyarlarca yıl önce belki de nehirlere ve geniş göllere sahipti.

Alınan örnekler Dünya’ya getirildiğinde ve ayrıntılı bir inceleme yapıldığında, eskiden gezegende yaşam olup olmadığına dair çok önemli ipuçları bulunabilir.

Sizce de bu gelişme Mars'ın geçmişine ışık tutabilir mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.