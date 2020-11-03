İngiliz Uzmanlar: Ekmek ve Süte D Vitamini Eklensin

Birleşik Krallık'taki bir grup araştırmacı, koronavirüs salgınıyla savaşmaya yardımcı olmak için ekmek ve süt gibi yaygın yiyeceklere D vitamini eklenmesini istiyor. Araştırmalara göre, Birleşik Krallık'ta ikamet edenlerin% 50'si D vitamini eksikliği yaşıyor ve yeterli miktarda besin almanın ciddi viral enfeksiyonu önlemeye yardımcı olabileceğine dair kanıtlar var.

Bilim İnsanları Ekmek ve Süte D Vitamini Eklensin Dedi

BGR'nin aktardığı habere göre, Birleşik Krallık'taki bir grup araştırmacı, besin maddesinin koronavirüs salgınıyla savaşmaya yardımcı olabileceğine dair kanıtları öne sürerek hükümeti ekmek ve süt gibi yaygın bakkaliye ürünlerinde D vitamini takviyesini teşvik etmeye çağırıyor.

İngiltere'de yaşayanların yarısıda D vitamini eksikliği olabileceği aktarılıyor. İnsan vücudu güneş ışığında doğal olarak D vitamini üretir ve ayrıca balıklar ve yumurta sarısı gibi yiyeceklerde de doğal olarak bulunur. ABD gibi ülkeler halihazırda süt ve benzeri ürünleri D vitamini ile takviye ediyor ve bu ulusların sakinleri önemli miktarda besin takviyeli gıdalardan alıyor.

Eylül ayında yayınlanan bir araştırma , yeterli D vitamini olan hastaların, solunum güçlüğü veya bilinç kaybı gibi virüsün tehlikeli komplikasyonlarıyla karşılaşma olasılığının önemli ölçüde daha düşük olduğunu buldu. Başka bir çalışma da D vitamini eksikliği olan kişilerin ilk etapta enfekte olma olasılığının iki kat daha fazla olduğunu buldu.

Çalışmaların sonuçlarından anlaşılacağı üzere D vitamini bu dönemde oldukça önemli. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!