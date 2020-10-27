Koronavirüs Aşısının Türkiye’deki Faz 3 Denemelerinin Sonuçları Açıklandı

Çin merkezli biyoteknoloji firması tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının faz 3 denemelerinin ilk sonuçları açıklandı. Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı ve Sorumlu Araştırmacı Dr. Ayşin Kılınç Toker,koronavirüs aşısının Türkiye'deki faz 3 denemelerinin sonuçları ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Ülkemizdeki Koronavirüs Aşısı Faz 3 Denemelerinin Sonuçları

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı ve Sorumlu Araştırmacı Dr. Ayşin Kılınç Toker, koronavirüs aşısının ülkemizdeki faz 3 denemelerinin sonuçları ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Aşı yapılan gönüllülerin ikinci dozlarının yapıldığını belirten Dr. Toker, “Türkiye genelinde herhangi bir sorun yaşanmadı ve her şey yolunda gidiyor” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs aşısı üçüncü aşama deneleri ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Dr. Toker, İlk yaptığımız aşımızın üzerinden 14 gün geçti ve bu süreçte aşı çalışmasına katılan kişilerin sayısı artmaya devam ediyor. İlk aşılarından sonra herhangi bir sıkıntı yaşamadık başvuran kişilerde. 3 sağlık çalışanına 2. dozlarını yaptık. Bu 3 sağlık çalışanı daha önce hastalık teması olmayan, sağlıklı gönüllülerdi. Aşı sürecinde de herhangi bir yan etki ile karşılaşmadık sadece bölgesel bölgesel bir enjeksiyona bağlı ağrı oldu bir kişide. Onun dışında herhangi bir problemimiz yok şu an için. 14 gün boyunca görevli arkadaşlarımız tarafından kişiler yan etki açısından belirli periyotlarla aranarak, takip edildiler” şeklinde konuştu.

Dr. Ayşin Kılınç Toker, Türkiye genelinde yapılan 350 kişilik grupta da herhangi bir yan etkiye rastlanmadı ve şu ana kadar her şey yolunda gidiyor ama sonuca daha hızlı ulaşabilmemiz için, daha fazla gönüllüye ihtiyacımız var çünkü aşıların belirli bir sayıya kadar yapılıp, yan etki profilinin görülmesi ve bir an evvel piyasaya çıkması bu pandeminin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak sağlayacak” dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Pandemi Servisi Enfeksiyon Hemşiresi Şerife Dursun, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Aşı yapılalı 14 gün oldu ve ben bu süre zarfında herhangi bir reaksiyon veya yan etki görmedim. Ben ilk etapta geçiren kişilerin çok ağır geçirdiğini gördüğüm için, bu aşının da ufak da olsa bir yan etkisi olacağını zannediyordum ama herhangi bir şey olmadı" ifadelerilerine yer verdi.