İngiltere Ay'a Nükleer Reaktör İnşa Edecek
Birleşik Krallık Uzay AJansı'ndan yapılan açıklamaya göre İngiliz üretici Rolls-Royce, Ay'a nükleer reaktör inşa edecek. İşte detaylar!
Son yıllarda yeniden yükselişe geçen uzay yarışıyla birlikte çeşitli ülkeler, kendi mega projeleri üzerinde çalışmaya başladı. Birleşik Krallık Uzay Ajansı, önümüzdeki yıllarda Ay'da kurulması planan yaşam alanları için nükleer reaktör inşa edeceklerini açıkladı.
Küçük boyutlu nükleer reaktör için açılan ihaleyi İngiliz otomobil ve motor üreticisi Rolls Royce aldı. Birleşik Krallık Uzay Ajansı, projenin tamamlanabilmesi adına Rolls Royce'a 3.5 milyon dolarlık fon sağladı.
Ay Üssüne Enerji Sağlayacak
İnsanlığın yeniden Ay'a dönüş projesi Artemis'in de NASA ile birlikte ortakları arasında yer alan Birleşik Krallık, kendi tasarladıkları ve "plug&play" formatına sahip mikro nükleer reaktörleriyle Ay üssüne enerji sağlamayı amaçlıyor.
Bildiğimiz nükleer reaktörlere kıyasla çok daha küçük ve taşınabilir şekilde tasarlanacak olan nükleer reaktör, deneyimli motor üreticisi Rolls Royce tarafından geliştirilecek. Genellikle lüks arabalarıyla bilinen Rolls Royce, aslında uçak motorlarından mini nükleer santrallere kadar çok geniş bir alanda üretim yapıyor.
Henüz nükleer reaktörün kabiliyetleri veya Ay'a gönderim tarihi hakkında bilgi bulunmuyor.
NASA, Ay'a Nükleer Santraller İnşa Etmeye Başlayacak
Nükleer fizyon, karbondan arındırma çabalarımıza yardımcı olmak için yeterince gelişme sağlamak adına ihtiyaç duyduğu finansmanı ve geliştirmeyi elde etmek için NASA burada Dünya'daki bir kamu algı engelinin üstesinden gelmek zorunda ancak çoğunlukla boş olan ay yüzeyi, birçok nükleer sorununu ortadan kaldırıyor.
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