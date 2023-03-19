İngiltere Ay'a Nükleer Reaktör İnşa Edecek

Son yıllarda yeniden yükselişe geçen uzay yarışıyla birlikte çeşitli ülkeler, kendi mega projeleri üzerinde çalışmaya başladı. Birleşik Krallık Uzay Ajansı, önümüzdeki yıllarda Ay'da kurulması planan yaşam alanları için nükleer reaktör inşa edeceklerini açıkladı.

Küçük boyutlu nükleer reaktör için açılan ihaleyi İngiliz otomobil ve motor üreticisi Rolls Royce aldı. Birleşik Krallık Uzay Ajansı, projenin tamamlanabilmesi adına Rolls Royce'a 3.5 milyon dolarlık fon sağladı.

Ay Üssüne Enerji Sağlayacak

İnsanlığın yeniden Ay'a dönüş projesi Artemis'in de NASA ile birlikte ortakları arasında yer alan Birleşik Krallık, kendi tasarladıkları ve "plug&play" formatına sahip mikro nükleer reaktörleriyle Ay üssüne enerji sağlamayı amaçlıyor.

Bildiğimiz nükleer reaktörlere kıyasla çok daha küçük ve taşınabilir şekilde tasarlanacak olan nükleer reaktör, deneyimli motor üreticisi Rolls Royce tarafından geliştirilecek. Genellikle lüks arabalarıyla bilinen Rolls Royce, aslında uçak motorlarından mini nükleer santrallere kadar çok geniş bir alanda üretim yapıyor.

Henüz nükleer reaktörün kabiliyetleri veya Ay'a gönderim tarihi hakkında bilgi bulunmuyor.