İngiltere Premier Lig'in Yeni Hakemi iPhone Oldu: Artık Ofsayt Kararlarını O Verecek!

Hakem kararlarının ve VAR sisteminin doğruluğunun tartışıldığı tek ülke Türkiye değil. Zira futbolun en büyük ligi olarak lanse edilen İngiltere Premier Lig, özellikle geçtiğimiz sezon yapılan hataların ardından VAR sisteminde kritik bir değişikliğe gitme kararı aldı.

İngiltere Premier Lig'inde Ofsayt Tespitlerinde iPhone Kullanılacak

Bilindiği üzere, 2023-2024 sezonunda İngiltere Premier Lig'inde ofsayt pozisyonları sıkça tartışıldı. Bu kapsamda, hakemlerin başvurduğu VAR sisteminin doğruluğu sorgulandı ve lig yönetiminin konuyla ilgili harekete geçmesi için çağrılarda bulunuldu.

Görünüşe göre, futbol kulüplerinin ve özellikle de taraftarların istekleri karşılık buldu. Zira lig yönetimi, 2024-25 sezonundan itibaren ofsayt kararlarına yardımcı olması için Apple'ın iPhone modellerinden oluşan yeni bir sistem kullanacak. 'Dragon' adı verilen sistem, NBA için birçok veri sağlayan Genius Sports ve onun yan kuruluşu Second Spectrum tarafından geliştirildi.

Premier Lig maçlarında en eskisi iPhone 14 modeli olmak üzere en az 28 iPhone'dan oluşan bir filo kullanılacak. Bu telefonlar su geçirmez kılıflarla korunacak ve ısınmalarını engellemek için fanlarla donatılacak. Böylelikle, sahada farklı açılardan yüksek kare hızlı videolar çekerek hakemlere ofsayt kararlarında yardımcı olacak.

Dragon'un tek yeteneği ofsayt tespiti olmayacak. Bu sistem, sahadaki tüm futbolcuları ayrıntılı bir şekilde takip edecek ve vücut hatları, kas kütlesi ve hatta iskelet yapısı gibi birçok noktada veri sağlayacak. Son olarak, yukarıda da belirtildiği gibi bu sistemin VAR ile entegre bir şekilde çalışacağını belirtelim.