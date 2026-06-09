Çok Şık Akıllı Bileklik Tanıtıldı! Gelişmiş Sağlık Özellikleri Var

Dışarıdan bakıldığında sıradan bir takı gibi görünen akıllı bileklik tanıtıldı. Luna Light olarak adlandırılan bu model, Inllie tarafından tasarlandı. Gümüş ve altın kaplama olmak üzere iki farklı sürümle birlikte geliyor. Öte yandan kullanıcıların sağlık takibi yapmasını kolaylaştıran geniş özellik yelpazesine de sahip.

Inllie Luna Light'ın Özellikleri Neler?

Sağlık Takibi: Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, stres takibi, kalp atış hızı değişkenliği, uyku takibi ve kadın sağlığı

Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, stres takibi, kalp atış hızı değişkenliği, uyku takibi ve kadın sağlığı Spor: Birden fazla spor modu

Birden fazla spor modu Pil Ömrü: 7 gün (Boştayken 15 güne kadar)

7 gün (Boştayken 15 güne kadar) Ağırlık: 11 gram

11 gram Kalınlık: 5,6 mm

Inllie Luna Light'ın Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

Inllie Luna Light, kalp atış hızı takibi özelliği ile antrenman yaparken ne kadar yoğun çalışmanız gerektiğini belirlemenize yardımcı olurken anormal derecede düşük ya da yüksek nabız değerlerini de kolayca fark etmenizi mümkün kılıyor. Kandaki oksijen seviyesi takibi ile vücudunuzun oksijeni ne kadar etkili kullandığını gösteren cihaz, gün içinde stres seviyenizdeki değişimleri görmenize, stres yapmanıza sebep olan durumları tespit etmenize olanak sağlıyor.

Kadın sağlığı takibi özelliğine de sahip olan akıllı bileklik, kalp atış hızı değişkenliğini izliyor. Bu sayede üstesinden gelemeyeceğiniz kadar yoğun ve zorlu antrenmanları belirleyebiliyor, vücudun toparlanma ihtiyacını değerlendirebiliyorsunuz. Öte yandan bu model, uyku takibi ve adım sayımı özellikleri sayesinde de güne ne kadar iyi başladığınızı ve bitirdiğinizi de öğrenmenizi mümkün kılıyor.

Inllie Luna Light'ın Pil Ömrü Ne Kadar?

Inllie, cihazın 7 gün pil ömrü sunduğunu belirtti. Bu, özellikle cihazını her gün şarj etmek istemeyenler için önemli bir avantaj sağlayacaktır. Ayrıca çok uzun olmayan seyahatlerde de şarj işlemi ile uğraşmaya gerek bırakmayacaktır. Bu da genel kullanıcı deneyimine olumlu katkı sunacaktır.

Inllie Luna Light'ın Ağırlığı Ne Kadar?

Cihaz, 11 gram ağırlığa sahip ki bu da onu oldukça hafif hâle getiriyor. Hafifliğinin temel sebeplerinden birinin bir ekranının bulunmaması olduğu söylenebilir. Bilgilere ihtiyaç olduğunda ekran yerine uygulama kullanılıyor. Hem gün içinde dikkatinizin dağılmasını önlüyor hem hafif bir yapı sağlıyor.

Inllie Luna Light'ın Fiyatı Ne Kadar?

Inllie Luna Light için 109 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 5 bin 26 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de ithalatçı garantili olarak satışa sunulması durumunda hem vergiler hem ek maliyetlerle birlikte fiyatı 11 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklama olmadığını, farklı fiyatla sunulabileceğini not düşelim.

Inllie Luna Light Türkiye'de Satılacak mı?

Inllie şu an Türkiye'de faaliyet yürüten markalar arasında bulunmuyor. Dolayısıyla Inllie Luna Light'ın da Türkiye'deki kullanıcılarla doğrudan buluşma ihtimali epey düşük görünüyor. Tabii, bu hiçbir şekilde satışa sunulmayacağı anlamına gelmiyor. Cihaza gerçekten yoğun ilgi olursa ithalatçı garantili olarak Türkiye'ye getirilebilir.

Editörün Yorumu

Inllie'nin Luna Light ile hedef kitlesinin özellikle kadınlar olduğunu düşünüyorum. Kadın sağlığı takibine odaklanılan model, tasarımı itibarıyla özellikle kadınlara hitap ediyor. Doğrudan bakışları üzerine çeken bir görünümü bulunuyor. Sıradan bir takı kullanmak yerine sağlık ve spor takibi özelliklerinden de faydalanmak isteyenler tarafından tercih edilmesi muhtemel.