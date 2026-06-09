Çok Şık Akıllı Bileklik Tanıtıldı! Gelişmiş Sağlık Özellikleri Var
Inllie Luna Light'ın tanıtımı gerçekleştirildi. Yeni akıllı bileklik, 7 güne kadar pil ömrü ve gelişmiş sağlık özellikleri ile geliyor. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Inllie Luna Light, 7 güne kadar pil ömrü sunuyor. Boştayken yani hiç kullanılmadan bir kenarda tutulduğunda ise 15 güne kadar kullanım süresi sağlıyor.
- Cihazın bir ekranı bulunmuyor. Sağlık verilerini analiz etmek için bir telefona ihtiyaç duyuluyor. Ekransız olması ise 11 gram hafifliğin temel sebepleri arasında.
- Cihaz, birden fazla spor modu sunuyor. Sağlık tarafında kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, kalp atış hızı değişkenliği, uyku takibi ve daha birçok özelliğe sahip.
Dışarıdan bakıldığında sıradan bir takı gibi görünen akıllı bileklik tanıtıldı. Luna Light olarak adlandırılan bu model, Inllie tarafından tasarlandı. Gümüş ve altın kaplama olmak üzere iki farklı sürümle birlikte geliyor. Öte yandan kullanıcıların sağlık takibi yapmasını kolaylaştıran geniş özellik yelpazesine de sahip.
Inllie Luna Light'ın Özellikleri Neler?
- Sağlık Takibi: Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, stres takibi, kalp atış hızı değişkenliği, uyku takibi ve kadın sağlığı
- Spor: Birden fazla spor modu
- Pil Ömrü: 7 gün (Boştayken 15 güne kadar)
- Ağırlık: 11 gram
- Kalınlık: 5,6 mm
Inllie Luna Light'ın Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?
Inllie Luna Light, kalp atış hızı takibi özelliği ile antrenman yaparken ne kadar yoğun çalışmanız gerektiğini belirlemenize yardımcı olurken anormal derecede düşük ya da yüksek nabız değerlerini de kolayca fark etmenizi mümkün kılıyor. Kandaki oksijen seviyesi takibi ile vücudunuzun oksijeni ne kadar etkili kullandığını gösteren cihaz, gün içinde stres seviyenizdeki değişimleri görmenize, stres yapmanıza sebep olan durumları tespit etmenize olanak sağlıyor.
Kadın sağlığı takibi özelliğine de sahip olan akıllı bileklik, kalp atış hızı değişkenliğini izliyor. Bu sayede üstesinden gelemeyeceğiniz kadar yoğun ve zorlu antrenmanları belirleyebiliyor, vücudun toparlanma ihtiyacını değerlendirebiliyorsunuz. Öte yandan bu model, uyku takibi ve adım sayımı özellikleri sayesinde de güne ne kadar iyi başladığınızı ve bitirdiğinizi de öğrenmenizi mümkün kılıyor.
Inllie Luna Light'ın Pil Ömrü Ne Kadar?
Inllie, cihazın 7 gün pil ömrü sunduğunu belirtti. Bu, özellikle cihazını her gün şarj etmek istemeyenler için önemli bir avantaj sağlayacaktır. Ayrıca çok uzun olmayan seyahatlerde de şarj işlemi ile uğraşmaya gerek bırakmayacaktır. Bu da genel kullanıcı deneyimine olumlu katkı sunacaktır.
Inllie Luna Light'ın Ağırlığı Ne Kadar?
Cihaz, 11 gram ağırlığa sahip ki bu da onu oldukça hafif hâle getiriyor. Hafifliğinin temel sebeplerinden birinin bir ekranının bulunmaması olduğu söylenebilir. Bilgilere ihtiyaç olduğunda ekran yerine uygulama kullanılıyor. Hem gün içinde dikkatinizin dağılmasını önlüyor hem hafif bir yapı sağlıyor.
Inllie Luna Light'ın Fiyatı Ne Kadar?
Inllie Luna Light için 109 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 5 bin 26 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de ithalatçı garantili olarak satışa sunulması durumunda hem vergiler hem ek maliyetlerle birlikte fiyatı 11 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklama olmadığını, farklı fiyatla sunulabileceğini not düşelim.
Inllie Luna Light Türkiye'de Satılacak mı?
Inllie şu an Türkiye'de faaliyet yürüten markalar arasında bulunmuyor. Dolayısıyla Inllie Luna Light'ın da Türkiye'deki kullanıcılarla doğrudan buluşma ihtimali epey düşük görünüyor. Tabii, bu hiçbir şekilde satışa sunulmayacağı anlamına gelmiyor. Cihaza gerçekten yoğun ilgi olursa ithalatçı garantili olarak Türkiye'ye getirilebilir.
Çeviri Yapan Kulaklık Tanıtıldı! Kaydı Yazıya Döküp Özetleyebiliyor
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Editörün Yorumu
Inllie'nin Luna Light ile hedef kitlesinin özellikle kadınlar olduğunu düşünüyorum. Kadın sağlığı takibine odaklanılan model, tasarımı itibarıyla özellikle kadınlara hitap ediyor. Doğrudan bakışları üzerine çeken bir görünümü bulunuyor. Sıradan bir takı kullanmak yerine sağlık ve spor takibi özelliklerinden de faydalanmak isteyenler tarafından tercih edilmesi muhtemel.