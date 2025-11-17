500Hz Ekranlı Oyun Monitörü Tanıtıldı! Fiyatı Şaşkına Çevirdi

Innocn, 1440p çözünürlük desteğine sahip oyun monitörü satın almak isteyen kişilere hitap eden bir monitör tanıttı. GA27M1Q olarak isimlendirilen bı monitör, 1440p çözünürlüğün yanı sıra yüksek yenileme hızı ve çok düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Innocn GA27M1Q Özellikleri

27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Innocn GA27M1Q, QD-OLED ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 500Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresi sunuyor. Montiördeki yüksek yenileme hızı, özellikle aksiyon ve rekabetçi oyunlarda çok daha iyi bir deneyim elde edilmesine imkân tanıyor.

Yüzde 99 DCI-P3 renk gamını kapsayan oyun monitörü 1.500.000:1 gibi etkileyici bir kontrast oranına sahip. DisplayHDR 500 sertifikası sayesinde yüksek dinamik aralık performansı sunan monitör, FreeSync ve G-Sync teknolojileri sayesinde ekran yırtılmalarını ve kare hızındaki dalgalanmaları minimuma indiriyor.

Monitörde USB Type-C portu bulunmuyor. GA27M1Q modelinin bağlantı seçenekleri arasında iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4, iki adet USB-A 3.0 ve bir ses jakı mevcut. Monitörde ayrıca MacBook ile kullanıldığında renk eşleşmesini sağlamayı amaçlayan bir MAC-VIEW modu da yer alıyor.

Innocn GA27M1Q Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan Innocn GA27M1Q için 999,99 dolar (42.336 TL) fiyat etiketi belirlendi. Beyaz renk seçeneğine sahip olan oyun monitörü şu anda kampanya kapsamında 699,99 dolar (29.635 TL) fiyat etiketiyle satılıyor.