POCO'dan Ucuz Amiral Gemisi Geliyor! Tarih Açıklandı

POCO'nun üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefonlar F8 serisi ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda F8 Ultra ve F8 Pro'nun ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Duyuruya göre bütçe dostu amiral gemileri önümüzdeki hafta tanıtılacak. Peki, yeni akıllı telefonlar neler sunacak?

POCO F8 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO F8 serisi 26 Kasım 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte F8 Pro ve F8 Ultra'nın tüm teknik özellikleri, fiyat etiketleri ve tasarımları belli olacak. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan POCO F7 Ultra ve POCO F7 Pro, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

POCO F8 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel

1200 x 2608 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 MP

Telefonun gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alması bekleniyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. POCO F7 Ultra'da sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor.

POCO F8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere POCO F8 Pro'da Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. POCO F7 Pro'da Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelecek akıllı telefonun 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olması bekleniyor. F8 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3200 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir. Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek görebiliriz.