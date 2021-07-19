İnsanın En Sadık Dostu Köpeğin Paylaşımcı Olmadığı Ortaya çıktı

Araştırmacıların gerçekleştirmiş olduğu son çalışmanın temel unsuru insanın en sadık dostu olarak bilinen köpekler oldu.

İnsana en yakın hayvanlar olarak bilinen ve hatta insanlarla uzun yıllarca beraber yaşamış köpeklerin ne kadar paylaşımcı olduğunu öğrenmek isteyen araştırmacılar beklenmedik bir sonucu ortaya çıkardı. Çalışmanın sonunda köpeklerin yiyeceği insanlarla paylaşmadığı keşfedildi.

İnsanın En Sadık Dostu Yiyecekleri İnsanlarla Paylaşmadı

Köpeklerin içerisinde bulunduğu bir çalışma gerçekleştiren bilim insanları, köpeklerin yardımsever insanlardan gelen yiyecekler karşılığında o insanlarla yiyeceğini paylaşmadığını keşfetti. Araştırmanın sonucu, çalışmanın nasıl yürütüldüğüne bağlı olsa da yiyecek vermenin köpeklerin iş birliği yapmak için başvurduğu yollardan biri olmadığını gösterebilir.

Bugüne kadar yapılan çok sayıda araştırma ve evcil köpek sahipleri ile yapılan anketler, köpeklerin sosyalleşmede oldukça ilerlemiş canlılar olduğunu gösterdi. Örneğin geçmişteki bir araştırmada köpeklerin mamaları kendi kendilerine alma şansı olmadığında yiyeceğe erişmelerini sağlayacak diğer köpeklere ödül verdiği gözlemlendi.

Temel unsuru köpekler olan başka bir çalışmada evcil köpeklerin sahibinin morali çok iyi olmadığında onu neşelendirmek için bazı yollara başvurduğu öğrenildi. Başka bir çalışma da evcil köpeklerin sahiplerine iyi bir yaklaşımda bulunmayan insanlardan uzak durma eğiliminde olduğunu gösterdi.

Köpekler, insanların hayatının önemli bir kısmında yer alıyor ve onlara yol boyunca eşlik etmekten çekinmiyor fakat yeni yapılan bir çalışma, köpek ve insan ilişkisinde karşılıklı yiyecek paylaşımının olmadığını gösteriyor. Çalışmada üç düzine köpek yer aldı. Bu köpekler yiyecek veren bir düğmeye basmaları için özel olarak eğitildi.

Köpekler daha sonra kapalı bir alanda daha önce hiç görmediği insanlarla karşı karşıya getirildi. Çalışmadaki bir insan düğmeye basarak köpeklere düzenli olarak yiyecek verirken diğer insan köpeklere hiç yiyecek vermedi.

Çalışmanın ikinci aşamasında köpeklerin düğmeye basmalarına izin verildi. Bu yiyecek kendisine değil, o insana gidiyordu. İlk testte düğmeye basan köpeklerin daha büyük bir odada insanlarla etkileşime girmesi sağlandı.

Araştırmacılara göre ikinci testte bir kişinin bir köpeğe karşı daha önce gösterdiği olumlu bir davranışa benzer bir davranışın da köpeğe gelip gelmeyeceğinin üzerinde duruldu. İkinci testin sonunda köpeklerin yiyecek paylaşmakta o kadar da istekli olmadığı gözlemlendi. Köpekler, kendilerine daha önce verilen yiyeceğin karşılığını vermedi.

Bilim insanlarına göre çalışmanın genel bir değerlendirmede bulunmak için yeterli olmayabilir. Bunun en önemli nedeni, ikinci testin köpeklerin neler olup bittiğini anlamalarını engelleyecek kadar karmaşık olması olarak görülüyor. Bununla birlikte hayvanlarla ilgili çalışmalar genellikle yüzde yüz doğru bir sonuca götürmeyebilir çünkü kesintisiz bir iletişim kurulamadığından bu tür çalışmalar her zaman yorumlamaya açık olur.