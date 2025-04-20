İnsanlar ve Robotlar İlk Kez Aynı Maratonda Koştu: Yarışmanın Galibi Kim?

Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Çin'de düzenlenecek yeni bir maraton etkinliğinde robotlar ve insanların birlikte koşacağını sizlere duyurmuştuk. Geçtiğimiz saatlerde söz konusu yarım maraton başarıyla tamamlandı. Binlerce insan ve onlarca robot düzenlenen etkinlikte hep birlikte koştu.

Etkinlikte boy gösteren çeşitli firma ve üniversiteler tarafından geliştirilen 20'den fazla iki ayaklı robot, 21 kilometrelik yarı maratonu başarıyla tamamlamak için var gücüyle koştu. Tahmin edildiği üzere insan katılımcılar maratonu robotlara kıyasla çok daha kısa bir sürede tamamlarken, insansı robotlar arasından bir model performansıyla dikkat çekmeyi başardı.

Yarışmanın Robot Galibi Tiangong Ultra Oldu

Her ne kadar yarışta insanlar robotlara kıyasla bariz bir üstünlük göstermiş olsa da, Beijing Humanoid Robot Innovation Center tarafından geliştirilen 1.8 metre boyundaki “Tiangong Ultra” adlı robot, katılan insansı robotlar arasında parkuru ilk tamamlayan model oldu.

Yaklaşık 2 saat 40 dakikada bitiş çizgisine ulaşan Tiangong Ultra, yarış boyunca yalnızca üç kez batarya değişimi yaparak bu alanda da başarılı bir performans sergiledi. Öte yandan robotun birinci olan insan koşucunun 1 saat 2 dakikalık derecesinden oldukça gerisinde kaldığını da belirtmekte fayda var.

Tiangong Ultra'nın yanı sıra yarışa katılan diğer robotlar da maraton boyunca görevlilerden destek aldı. Yarış sırasında tüm robotlar için batarya değişimine izin verilirken, birçok robot, görevli kişiler eşliğinde koşuyu tamamladı. Dahası bazı robotların düşmesini önlemek için güvenlik önlemleri alındı, bazı modeller ise tamamen uzaktan kumandayla yönlendirildi.

Etkinliğin Çin’in teknoloji stratejisi açısından da önemli bir yeri var. Zira Çin hükümeti 2023 yılında yayımladığı politika belgesinde insansı robotları “teknolojik rekabetin yeni cephesi” olarak tanımlamıştı. Yapılan bu maraton da Çin’in bu hedef doğrultusunda attığı önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

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