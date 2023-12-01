Microsoft'tan Yapay Zeka Sektörüne Yeni Yatırım: Etkileri Ne Olacak?

Microsoft, yeni nesil yapay zekâ veri merkezi altyapısını genişletmek, sağladığı yetenekleri artırmak ve güvenliği iyileştirmek için Birleşik Krallık'ta 2,5 milyar £ (3,2 milyar $) harcamayı planladığını açıkladı.

Redmond, bu hamlenin 2026 yılına kadar Birleşik Krallık'taki tesislere "en gelişmiş GPU'lardan 20.000'ini" getireceğini ve şirketin ülkedeki 40 yıllık tarihinde Birleşik Krallık'a yaptığı en büyük tek yatırımı temsil ettiğini söyledi.

Londra ve Galler'in başkenti Cardiff, yatırımlardan etkilenecek iki kilit bölge olarak seçildi ancak Microsoft, İngiltere'nin kuzeyi gibi diğer bölgelerde de daha fazla genişleme yapmayı planlayarak yapay zekâ sektöründe hâkimiyeti ele geçirmeyi amaçlıyor.

Microsoft'un Yapay Zekaya Yatırımı Neler Sağlayacak?

Şirket, altyapı yatırımının "verimli, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir yapay zekâya özgü bilgi işlem gücü için patlayan talebi karşılamaya" yardımcı olacağını ve hem kamu hem de özel sektör için faydalı olacağını söyledi.

Microsoft ayrıca İngiltere'nin bilim ve araştırma camiasına Temel Model Araştırmalarını Hızlandırma (AFMR) programının bir parçası olarak GPU'lara öncelikli erişim sağlama sözü verdi.

Son olarak Microsoft, güvenli ve sorumlu yapay zekâ taahhüdüne uygun olarak, Birleşik Krallık Hükûmeti ve Yapay Zekâ Güvenlik Enstitüsü ile birlikte çalışacağını söyledi.

Peki siz bu yatırımların gelecekte Microsoft için yapay zekâ alanında ne gibi etkileri olacağını düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.