İnsansız Kara Aracı BARKAN, Önemli Bir Kilometre Taşını Geride Bıraktı!

Türk savunma sanayimizin en öneml iinsansız kara araçlarından biri olan BARKAN, geçirdiği zorlu görev ve meydan okumalarda 1.000 kilometre mesafeyi aşmayı başardı.

Ülkemizin askerî savunma alanlarında kullanılan insansız araçlardan biri olan BARKAN, yağmur, çağmur, kar demeden pek çok zorlu koşulda görevini yerini getiriyor.

HAVELSAN'ın üretimini üstlendiği orta sınıf 1. seviye insan kara aracı BARKAN, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine geride bıraktığımız 2023 yılının sonunda dâhil oldu.

Zorlu hava koşullarında kullanılabilmesiyle dikkat çeken BARKAN, birçok riskli askerî görevi de başarıyla tamamladı ve envantere dâhil edildiğinden bugüne kadar 1.000 kilometre mesafe kat etti.

HAVELSAN Ürün Geliştirme Direktörü Veysel Ataoğlu, BARKAN ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının çizdiği misyon doğrultusunda HAVELSAN olarak çalışmalarımızı yoğun şekilde yürütüyoruz. Bu kapsamda otonomi ve komuta kontrol yazılımlarında iyi bir noktaya geldik. BARKAN projesi bu anlamda bizim için önemli bir referans noktası oldu.

HAVELSAN'ın bu yazılım kabiliyetlerini önümüzdeki dönem birçok platform üzerine entegre etmek için çalışma yürütüyoruz. Robotik ve otonom sistemler alanında önümüzdeki dönemde daha fazla yeniliğe öncülük etmeyi hedefliyoruz. Bunun bir sonucu olarak önümüzdeki günlerde HAVELSAN'ın geliştirdiği yazılım kabiliyetlerini sahada birçok platformla göstermeyi planlıyoruz."