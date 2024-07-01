Bu Animasyon Filmi Sadece 19 Günde 1 Milyar Dolar Hasılat Elde Etti!

Sinema sektörünün bir düşüş içerisinde olduğu 2024 yılında bazı yapımlar izleyicilerin ilgisini çekerek aradan sıyrılabiliyorlar. Özellikle küçük yaşlara hitap eden filmler bu alanda öne çıkıyor ve gişede kırılması zor rekorlara imza atabiliyor. Sadece 19 günde 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan animasyon filmi bunlardan birisi.

Inside Out 2, 19 Günde 1 Milyar Dolardan Fazla Hasılat Elde Etti

Disney, Inside Out'u 2015 yılında izleyicilerle buluşturdu. Ülkemizde Ters Yüz olarak bilinen yapım öylesine beğenildi ki 73. Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Animasyon Filmi ödülüne layık görüldü. Tabii, sadece bununla sınırlı kalmadı. Zira 88. Akademi Ödülleri'nde En İyi Animasyon Film ödülünün de sahibi oldu.

Büyük başarılarla sinema sektöründe damga vuran Inside Out'un devam filmi Inside Out 2, 14 Haziran 2024'te beyaz perdede izleyiciyle buluştu. Kadrosunda Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black ve Tony Hale gibi isimleri barındıran animasyon filmi, sadece 19 günde dünya çapında 1,015 milyar dolarlık bir hasılat elde etti.

Film, bu başarısıyla dünya genelinde 1 milyar dolar hasılata en hızlı ulaşan animasyon filmi unvanını aldı. Hatta bu kilometre taşını aşan 11 animasyon filminden biri oldu.