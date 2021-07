Instagram Abone Olma Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Instagram, abone olma özelliğini yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor olabilir. Sosyal medya uygulamalarına gelecek özellikleri önceden ortaya çıkarması ile tanınan Alessandro Paluzzi, görüntü tabanlı sosyal medya platformuna eklenecek yeni özelliğin nasıl çalışacağına dair ilk bakış atma fırsatı sunuyor.

Paluzzi'nin daha önce duyurduğu özelliklerin büyük bir kısmının ilgili sosyal medya platformlarına eklendiği göz önünde bulundurulursa Instagram'ın yeni hedefinde Twitter'ın süper takip özelliği ile YouTube'un "katıl" butonlu abonelik sisteminin bir karışımı olacak özellik olabilir.

Uygulama analisti Alessandro Paluzzi tarafından fark edilen özellik, "Özel Hikayeler" olarak adlandırılıyor. Yakın bir zamanda sosyal medya uygulamasına dahil edilmesi beklenen özelliğin yalnızca kitleler üzerinde söz sahibi olan sosyal medya fenomenlerine mi yoksa sosyal medya platformunu kullanan herkese mi açık olacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

#Instagram continues to work on the exclusive stories for Fan clubs 👀



ℹ️ The Exclusive Stories icon will be purple. pic.twitter.com/4Qzzdodeqf