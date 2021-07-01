Instagram Abone Olma Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Instagram, abone olma özelliğini yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor olabilir. Sosyal medya uygulamalarına gelecek özellikleri önceden ortaya çıkarması ile tanınan Alessandro Paluzzi, görüntü tabanlı sosyal medya platformuna eklenecek yeni özelliğin nasıl çalışacağına dair ilk bakış atma fırsatı sunuyor.

Paluzzi'nin daha önce duyurduğu özelliklerin büyük bir kısmının ilgili sosyal medya platformlarına eklendiği göz önünde bulundurulursa Instagram'ın yeni hedefinde Twitter'ın süper takip özelliği ile YouTube'un "katıl" butonlu abonelik sisteminin bir karışımı olacak özellik olabilir.

Uygulama analisti Alessandro Paluzzi tarafından fark edilen özellik, "Özel Hikayeler" olarak adlandırılıyor. Yakın bir zamanda sosyal medya uygulamasına dahil edilmesi beklenen özelliğin yalnızca kitleler üzerinde söz sahibi olan sosyal medya fenomenlerine mi yoksa sosyal medya platformunu kullanan herkese mi açık olacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

#Instagram continues to work on the exclusive stories for Fan clubs 👀



ℹ️ The Exclusive Stories icon will be purple. pic.twitter.com/4Qzzdodeqf — Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 24, 2021

Yeni özellik kısaca bir kullanıcının sadece o kullanıcının abonesi olan kişilere özel olarak hikayeler paylaşmasına olanak tanıyor. YouTube'un bir süre önce kullanıma sunduğu "katıl" butonuna bakılacak olursa o abonelik sistemi ile bu abonelik sisteminin büyük benzerlik taşıdığı görülebilir. Instagram'ın abonelik sisteminde abone olmak için gereken şartlarının kullanıcıların kendisinin belirlemesi öngörülüyor.

Paluzzi'nin paylaştığı görüntülere göre bir Instagram kullanıcısının takip ettiği kişinin özel hikayelerini görüntüleyebilmek için öncelikle o kullanıcının abonesi olması gerekiyor. Instagram abone olma özelliği kullanılarak paylaşılan hikayeler, mor bir halka ile çevriliyor. Normal hikayeler Instagram'ın ana renklerini içerirken sadece arkadaşların görebileceği hikayeler yeşil bir çerçeve ile gösteriliyor. Abonelik gerektiren hikayelerin mor olması, özel hikayeleri normal hikayelerden ve belirli kişilerin görebileceği hikayelerden böylelikle farklı kılıyor.

Abonesi olmadığı halde mor çerçeveli bir hikaye görüntülemeye çalışan kişi açılır bir pencere ile karşılaşıyor. Bu pencerede hikayenin görüntülenebilmesi için paylaşan kişinin abonesi olunması gerektiği belirtiliyor. Özel hikayeyi kullanıcılara hiç göstermemek yerine onlara uyarı mesajı göstermek, kullanıcıları abone olmaya teşvik etmek için izlenen bir strateji olabilir.

Instagram Abone Olma Özelliği Ne zaman Gelecek?

Instagram, abonelik sistemine dair bir tarih vermedi ya da açıklamada bulunmadı. Yeni özelliğin sosyal medya platformuna ne zaman ekleneceği söylemek için çok erken.

Her sızdırılan özellik gibi bu özelliğin de sosyal medya uygulamasına getirileceğinin bir garantisi yok ama Instagram CEO'su Adam Mosseri'nin bu tür fikirlere son derece açık birisi olduğu göz önünde bulundurulduğunda özelliğin platforma önünde sonunda ekleneceğini söylemek mümkün.