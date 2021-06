Instagram Yakın Arkadaşlar Özelliği Kaldırılıyor

Instagram yakın arkadaşlar özelliğinde büyük bir değişiklik yapıyor. Son paylaşılan bilgilere göre sosyal medya platformunun en popüler özelliği kaldırılıyor, onun yerine yeni bir özellik geliyor. Yeni özellikte işlevsellik açısından çok büyük bir değişikliğin olması bekleniyor.

Daha önce eğlenceli bir akşama ait fotoğrafları veya videoları hikaye olarak yüklemek istediniz ancak sizi aralarında görmek isteyen bazı arkadaşlarınıza çeşitli nedenleri ileri sürerek evde kalacağınızı söylediniz mi? Instagram, kullanıcıların çok sık bir şekilde karşılaştığı bu sorunun farkına çok geç olmadan vardı ve 2018 yılında "yakın arkadaşlar" isimli bir özelliği kullanıma sundu.

2018'de kullanıma sunulan bu özellik sayesinde sosyal medya platformunun herhangi bir kullanıcısı, cihazında yer alan fotoğraf veya videoları hikaye olarak iki şekilde paylaşabilir. Bunlardan ilki engelli olmayan herkese açık olarak paylaşmaktan, ikincisi ise sadece yakın arkadaşlarınızın görebileceği şekilde paylaşmaktan geçiyor.

İkinci seçeneği kullananların hikayelerini sadece yakın arkadaş listesinde olan kullanıcılar görebiliyor. Bir kullanıcı, sizin özel arkadaş listenizde olup olmadığını ise paylaşmış olduğunuz hikaye ile öğrenebiliyor. Sizin dışınızda hiç kimsenin yakın arkadaş listenize erişmek için kullanabileceği başka bir yöntem bulunmuyor.

Instagram yakın arkadaşlar özelliğini kullanıma sunarak hikayelerinin belirli kişiler tarafından görüntülenmesini isteyen kullanıcıların beğenisini kazandı. Özellik kullanıma sunulduğu ilk andan itibaren büyük bir ilgi gördü ancak son gelişmelere bakılacak olursa sosyal medya platformu özellik ile ilgili birtakım değişikliklere gidiyor.

Sosyal medya platformlarına gelecek özellikleri ve uygulama genelinde yapılan değişiklikleri önceden bildirmesi ile tanınan Alessandro Paluzzi, sosyal medya uygulamasında popüler bir özellik olan yakın arkadaşların kaldırılacağını ve onun yerine "seçilmiş takipçiler" adlı özelliğin geleceğini ileri sürdü.

