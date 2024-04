Instagram Arama Çubuğuna Bile Yapay Zeka Geliyor: Peki Ne İşe Yarayacak?

Meta'nın kendi sosyal medya uygulamaları ve platformlarına yapay zekayı yavaş yavaş entegre etmeye başladığını bir süredir biliyoruz. Şirket, kullanıcılarına üretken yapay zeka sayesinde daha keyifli ve faydalı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Aktarılan yeni bilgilere göre Meta, sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram'a yeni bir yapay zeka özelliği ekliyor. Daha önce yapay zeka ile DM atma özelliğini duyduğumuz platformun şimdi de arama sekmesine yapay zeka geliyor.

Hindistan başta olmak üzere pek çok ülkede WhatsApp kullanıcılarının test etmeye başladığı Meta AI sohbet botu, hem yapay zeka ile sohbet hem de yeni içerik keşfetmek için Instagram arama çubuğuna da eklenmeye hazırlanıyor.

Perplexity AI'ın CEO'su da ortaya çıkan Meta AI sohbet botunun tasarımını kendi yapay zeka araçlarına fazlasıyla benzetti. X üzerinden yaptığı paylaşımda da "Tasarımcılarımızla onur ve gurur duyuyoruz!" diyerek Meta'ya gönderme yaptı.

Honored and proud of our designers! pic.twitter.com/pU3CLbZNiE