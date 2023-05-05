Instagram'a Artırılmış Gerçeklik Reklamları Ekleniyor

Meta'nın sahibi olduğu Instagram, yakın zamanda önemli bir reklam geliri kapısını açıyor. Uzun süredir sanal dünyalar ve artırılmış gerçeklik üzerine büyük yatırımlar yapan Meta, Instagram'a artırılmış gerçeklik reklamları ekleyecek.

Instagram Reels ve Facebook Hikayeler için eklenecek olan artırılmış gerçeklik reklamları, reklamverenlerin ve içerik üreticilerin ürünleri çok daha rahat bir şekilde kullanıcılara tanıtmasına yardımcı olacak.

Reklam Sektöründe Devrim Olabilir

Instagram'a eklenmesi beklenen artırılmış gerçeklik reklamları, aslında birkaç ay önce görücüye çıkmıştı. O dönemde şirket için yalnızca deneme aşamasındaki bir proje olan AR reklamlarının daha fazla yer edineceği duyuruldu.

Buna göre Facebook ve Instagram'daki kamera filtrelerine benzer bir şekilde sunulması beklenen AR reklamlar, içerik üreticilerin doğal bir şekilde reklam alabilmesine yardımcı olacak.

Şimdilik açıklanan bilgilere göre kullanıcılar Sephora, Tiffany & Co. gibi güzellik ve mücevher markalarının filtrelerini içeriklerine ekleyebiliyor. İddialara göre Meta, her reklamverenin kendi filtresini tasarlayabildiği özel bir sistem üzerinde çalışıyor.

Artırılmış gerçeklik reklamları ve sosyal medya akımları üzerinde çalışma yapan Meta, özellikle gençler için AR reklamların %87 oranında daha fazla gösterildiğini saptadı.