Instagram Reels Reklam Oluşturma Nasıl Yapılır?

Instagram Reels reklam; içerik üreticileri ve markaların daha çok kişiye ulaşması noktasında önemli rol oynuyor. Avusturya, Hindistan, Almanya ve Brezilya gibi ülkelerde 2021 yılının Nisan ayında denenen Instagram Reels reklam oluşturma, daha sonra Haziran ayında global olarak kullanılmaya başladı. Instagram’da sizi takip etmeyen kişilere ulaşmanın en etkili yöntemleri arasında yer alıyor.

Instagram Reels Reklam Nedir?

Instagram’ın reklam biçimleri arasında yer alan Reels, özel efekt ve seslerden oluşan kısa videolardır. Yeni video çekerek ya da hazırda yer alan videolardan oluşturulan kolajlarla videolar oluşturulabilir.

Marka bilinirliğini artırmak için kullanılan etkili yöntemlerden biridir. Instagram kitaplığındaki veya cihazınızdaki sesleri kullanarak Reels videolar daha dikkat çekici hale getirilebilir. Marka ve işletmelerin kendini tanıtması noktasında çok etkili araç olduğunu söyleyebiliriz.

Reels reklamlar amaçları itibariyle normal Reels’lerden çok farklı özelliklere sahiptir. Instagram Reels reklam oluşturma işlemi; masaüstünden Facebook Reklam Yöneticisi ile yapılır. 30 saniye uzunlukta oluşturulan videolardır. Instagram Reels reklamlar; Reels, hikayeler, keşfet ve akış kısımlarında çok rahat görüntülenebiliyor. Marka ve içerik oluşturucularının para kazanması için “Collab tag” vb. birçok özellik geliştirilmiştir.

Instagram Reels Reklam Oluşturma

Instagram Reels reklam verme için şu adımlar takip edilmelidir;

İlk olarak Facebook Reklam Yöneticisi alanına giderek “+Oluştur” seçeneği seçilmelidir.

Daha sonraki adımda oluşturmak istediğiniz reklamın amacını belirleyiniz. Size şu seçmeniz için şu seçenekler sunulacak; “Bilinirlik”, “Trafik”, “Etkileşim”

Reklamı oluşturduktan sonra “Bütçe ve plan”, “Yayın”, “Kampanya”, Optimizasyon” ile “Hedef Kitle” bilgileri sisteme girilmelidir.

“Reklam Alanları” seçeneği üzerinden “Otomatik Reklam Alanları” seçilmelidir. Yalnız “Manuel Reklam Alanları” kısmını seçecekseniz; “Hikaye”, “Mağaza”, “Akış”, “Keşfet”, “Reels” alanlarından birini veya daha çok Instagram Reklam Alanı seçimini dikkate alınız.

Reklam kreatifi bölümünde Instagram Reels videosunun web site adresini yapıştırınız. Bilinirlik reklam verme amacının seçiminin ardından internet adresinin yapıştırılabileceği; web site (URL) kutusuna ulaşmak gerekiyor. Bunun için de “Bir Yönlendirme Adresi Ekle” seçeneğinin olduğu kutu işaretlenmelidir.

Instagram Reels videosunun internet adresi (URL) kısmına ulaşmak için bilgisayar internet tarayıcısı üzerinden “instagram.com” adresine tıklanmalıdır. Daha sonra site profili üzerinden “Reels” seçilir.

URL, Reklam Yöneticisi üzerindeki “İnternet Sitesi Adresi (URL)” kutusunun üzerine yapıştırılır.

En son adımda “Eylem Çağrısı” seçilip reklamlar oluşturulur.

Sizlere “Instagram Reels reklam oluşturma nasıl yapılır?” konusuyla ilgili detaylı bir rehber hazırladık. Bu yazımızın yanı sıra Instagram Gönderileri Reklam Oluşturma Nasıl Yapılır? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ediyoruz.