Instagram Artık Biyografinize Birden Fazla Bağlantı Eklemenize İzin Verecek

Instagram nihayet kullanıcıların biyografilerine birden fazla bağlantı eklemesini mümkün kılıyor. Önceden kullanıcıların yalnızca bir bağlantı eklemesine izin verilirken, artık kullanıcılar beş adede kadar bağlantı ekleyebilecek ancak değinilmesi gereken bir nokta var. Profil sayfasında yalnızca bir bağlantı görüntülenecek ve geri kalan bağlantılara tek bir dokunuşla erişilebilecek.

Bu, uzun süredir bu özelliği talep eden içerik oluşturucular için heyecan verici bir gelişme. Şimdiye kadar Linktree ve Beacons gibi "biyografide bağlantı" sağlayıcıları, tek bağlantı politikasına sahip platformlar için geçici bir çözüm sunuyordu. Bu yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar artık üçüncü taraf bir sağlayıcı olmadan biyografilerine daha fazla bağlantı ekleyebilecekleri için bu sağlayıcılara olan talepte bir düşüş yaşanabilir.

Instagram Profiline Birden Fazla Bağlantı Nasıl Eklenir?

Profilinize birden fazla bağlantı eklemek istiyorsanız bu oldukça kolay. Profil sayfanıza gidin, "Profili düzenle"yi seçin ve ardından "Bağlantılar"a tıklayın. Buradan "Harici bağlantı ekle"ye tıklayın ve URL'leri ve bağlantı başlıklarını girin. Öne çıkarmak istediğiniz bağlantıyı listenin en üstüne sürükleyip bırakabilir ve "Bitti"ye tıklayabilirsiniz.

Bu özellik uzun zamandır talep edilen bir özellikti ve Instagram'ın kullanıcılarını dinlediğini söyleyebiliriz. Birden fazla bağlantı ile içerik oluşturucular artık takipçilerini belirli ürünlere, blog gönderilerine veya diğer sosyal medya hesaplarına yönlendirebiliyor. Bu, Instagram'ı işletmeler, influencer'lar ve içerik oluşturucular için daha da kullanışlı hâle getirecek.