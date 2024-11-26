Instagram'a, WhatsApp'ın Sevilen Özelliği Geldi: Kullanıcılar, DM'lerde Canlı Konum Bilgisi Paylaşabilecek!

Meta, bünyesinde bulundurduğu dev sosyal medya platformu Instagram için yeni bir özelliği hayata geçirdi. Ünlü şirket, şimdiye kadar WhatsApp'ta sıkça kullanılan canlı konum paylaşma özelliğini Instagram kullanıcılarının beğenisine sundu.

Platform, sahip yeni özellik ile birlikte kullanıcıların DM'ler üzerinden birbirlerine canlı konum bilgisi sunmasına imkan tanıyacak.

Instagram'ın Yeni Canlı Konum Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Sosyal medya kullanıcılarının özellikle WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarında sıkça kullandığı canlı konum bilgisi paylaşma özelliği kısa bir süre önce Instagram'a da geldi. Yapılan açıklamaya göre bundan böyle Instagram kullanıcıları, platformun mesajlaşma bölümünde canlı konumunu arkadaşlarıyla paylaşabilecek.

Yeni canlı konum özelliği, direkt mesajlar bölümü üzerinden ikili sohbetlerde veya gruplarda anlık konum bilgisinin paylaşılmasını sağlıyor. Mevcut konum mesajlarının tümü bir saat sonra içerisinde etkinliğini yitirecek. Varsayılan olarak kapalı olan özelliği sohbet ettğiniz her farklı kullanıcı için açıp kapatabileceksiniz. Ayrıca konum bilgisi için kullanılacak haritada planladığınız buluşmalar için bir noktayı sabitleyebileceksiniz.

"İyi güzel de bu yeni özellik nasıl çalışıyor?" sorusunu aklınızdan geçiriyorsanız, aşağıdaki adımları takip ederek arkadaşlarınızla canlı konumunuzu kolayca paylaşabilirsiniz.

Instagram'da DM sohbet bölümüne giriş yapın Canlı konum bilgisi paylaşmak istediğiniz kişi veya grubu seçin. Mesaj panelinde "+" simgesine dokunun, ardından konum seçeneğine tıklayın. Mevcut konumunuz gösterildikten sonra "konumunuzu paylaşmaya başlayın" ifadesine dokunun.

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