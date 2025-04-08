Instagram'da Belirli Yaşın Altındaki Kullanıcılara Canlı Yayın Yasağı Geldi!

Son dönemde genç ve çocuk yaştaki kullanıcılara yönelik yeni güvenlik önlemlerini hayat geçiren Meta, kısa bir süre önce Instagram'a yeni bir sınırlama daha getirdi. Ünlü sosyal medya şirketi, artık sevilen platformda canlı yayınlara yaş sınırı uygulayacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, artık 16 yaşından küçük kullanıcılar, ebeveynlerinden onay almadan Instagram’da canlı yayın açamayacak. Bu yeni düzenleme, gençlerin platformdaki güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

16 Yaşından Küçük Kullanıcılar Canlı Yayın Açmak İçin Evebeynlerinden İzin Alacak

Meta, geçtiğimiz dönemde ebeveynlerin çocuklarının Instagram kullanımını daha yakından takip edebilmesini sağlayacak yeni denetim araçlarını devreye almıştı. Şirket şimdi de 16 yaş altındaki kullanıcılar için önemli bir kısıtlamayı daha yürürlüğe soktu: Artık bu yaş grubundaki gençler, ebeveynlerinden onay almadan Instagram üzerinden canlı yayın başlatamayacak.

Buna ek olarak, Meta direkt mesajlar yoluyla gönderilen ve şüpheli çıplaklık içeren görsellerle ilgili de yeni bir güvenlik önlemi getirdi. Açıklamaya göre, genç kullanıcılar bu tür içerikleri otomatik olarak bulanıklaştıran güvenlik filtresini yalnızca ebeveynlerinin izniyle devre dışı bırakabilecek. Böylece platform, gençlerin çevrimiçi ortamda daha güvende kalmasını amaçlıyor.

Geçtiğimiz yıldan itibaren ebeveynlere Instagram kullanımıyla ilgili bazı kontrol imkanları sunan Meta, bu süreçte çocukları için günlük kullanım süresi belirleyebilme, gençlerin belirli saatlerde Instagram'a erişimini kısıtlama ve çocuklarının kimlerle mesajlaştığını görebilme gibi özellikleri ebeveynlere sundu. Şirketin yakın tarihte benzer özellikleri Facebook ve Messenger gibi diğer platformlarda da hayata geçirmesi bekleniyor.

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