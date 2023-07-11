Meta Duyurdu: Artık Görüntülü Görüşmelerde Avatarlar Kullanılabilecek

Meta, bugün yapmış olduğu açıklamada görüntülü aramalarda artık Meta avatarları kullanılabilecek. Yeni eklenti, metaverse vizyonunun bir parçası olarak zamanla avatar sistemiyle yapabileceklerinizin kayda değer bir başlangıcı olma özelliğini taşıyor.

Meta’nın getirmiş olduğu yeni özellik, Apple'ın emoji avatarlarından birini kullanmaya benzediği anlaşılıyor. Meta'nın geliştirdiği avatarlar aynı zamanda yüz ifadelerinizi ve ağız hareketlerini takip edebiliyor.

Meta Avatar Kervanına Katıldı

Avatarda yaşanan bu yenilik konuştuğunuz kişinin gerçekte ne söylediğini anlamayı kolaylaştırabilir. Gelen yeni özellikte video içerisinde, kullanıcıların köpek, baykuş ve kedi de dahil olmak üzere birçok hayvan figürünü avatarınız olarak belirleyebiliyorsunuz.

Meta diğer uygulamalardan farklı olarak avatarınızın bir sohbette gerçekten onaylayan veya yerde gülen kişi olmasına izin verecek farklı animasyonlu avatar çıkartmaları da sunuyor.

Tüm bu özelliklere ek olarak Meta, avatarların VR ve uygulama ailesinde görünme biçimini standartlaştırdığını da söylüyor. Kullanıcılarını özgünlüğe ve farklılığa davet eden teknoloji şirketi avatar mağazasında birçok kostüm imkanı sunuyor.