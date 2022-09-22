Instagram Artık DM'lerdeki Çıplaklık İçeren Fotoğrafları Sansürleyecek

Instagram bir süredir üzerinde çalıştığı çıplaklık içeren fotoğrafları sansürleme özelliğini test etmeye başlıyor. İşte detaylar!

Instagram Artık DM'lerdeki Çıplaklık İçeren Fotoğrafları Sansürleyecek
Barış Bulut
Barış Bulut -

Instagram, kullanıcıların DM'lerinde istenmeyen çıplak fotoğraflar almasını önlemenin bir yolu üzerinde çalışıyor. Instagram'ın ana şirketi Meta, bir uygulama araştırmacısının aracın erken bir görüntüsünü yayınlamasının ardından özelliğin geliştirilmekte olduğunu doğruladı.

Meta, hâlâ geliştirmenin ilk aşamalarında olan isteğe bağlı kullanıcı kontrollerinin, insanların çıplak fotoğraflardan ve diğer istenmeyen mesajlardan korunmalarına yardımcı olacağını söylüyor.

Testler Çok Yakında Başlayacak

Meta'ya göre teknoloji, Meta'nın gerçek mesajları görmesine veya üçüncü şahıslarla paylaşmasına izin vermeyecek. Meta sözcüsü Liz Fernandez, "Bu yeni özelliklerin insanların gizliliğini korurken, aldıkları mesajlar üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlamak için uzmanlarla yakın bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Meta, teste yaklaştıkça önümüzdeki birkaç hafta içinde yeni özellik hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacağını söylüyor.

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