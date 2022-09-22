Instagram Artık DM'lerdeki Çıplaklık İçeren Fotoğrafları Sansürleyecek

Instagram, kullanıcıların DM'lerinde istenmeyen çıplak fotoğraflar almasını önlemenin bir yolu üzerinde çalışıyor. Instagram'ın ana şirketi Meta, bir uygulama araştırmacısının aracın erken bir görüntüsünü yayınlamasının ardından özelliğin geliştirilmekte olduğunu doğruladı.

Meta, hâlâ geliştirmenin ilk aşamalarında olan isteğe bağlı kullanıcı kontrollerinin, insanların çıplak fotoğraflardan ve diğer istenmeyen mesajlardan korunmalarına yardımcı olacağını söylüyor.

#Instagram is working on nudity protection for chats 👀



ℹ️ Technology on your device covers photos that may contain nudity in chats. Instagram CAN'T access photos. pic.twitter.com/iA4wO89DFd — Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 19, 2022

Testler Çok Yakında Başlayacak

Meta'ya göre teknoloji, Meta'nın gerçek mesajları görmesine veya üçüncü şahıslarla paylaşmasına izin vermeyecek. Meta sözcüsü Liz Fernandez, "Bu yeni özelliklerin insanların gizliliğini korurken, aldıkları mesajlar üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlamak için uzmanlarla yakın bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Meta, teste yaklaştıkça önümüzdeki birkaç hafta içinde yeni özellik hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacağını söylüyor.

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