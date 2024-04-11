Instagram’dan Yaşı Küçük Kullanıcılara Özel Koruma: Ne Tür Fotoğraflar Bulanıklaştırılacak?

Çıplaklık korumaları özelliği dünya çapında 18 yaşın altındaki kullanıcılar için sunulacak. Yetişkinler de bu özelliği kullanabilecek.

Instagram, platformdaki yaşı küçük kullanıcısıları istismardan koruma çabalarının bir çalışması olarak, mesajlardaki çıplak görselleri bulanıklaştıran yeni bir güvenlik özelliğini getirecek.

Çıplaklık Korumalı Instagram Özelliği Ne Amaçlıyor?

Bugün Meta tarafından duyurulan, çıplaklık içerdiği tespit edilen görselleri bulanıklaştıran ve kullanıcıların bu görselleri göndermesini engelleyen yeni özellik, hem genç hem de yetişkin Instagram kullanıcıları için etkinleştirilecek.

Meta, özelliğin Instagram'ın doğrudan mesajlaşma hizmeti aracılığıyla gönderilen bir görselin çıplaklık içerip içermediğini analiz etmek için cihaz içi makine öğrenimini kullandığını ve şirketin bu görsellere, rapor edilmediği sürece erişemeyeceğini söylüyor.

Koruma etkinleştirildiğinde, çıplak fotoğraf alan Instagram kullanıcılarına, göndereni engelleme ve bildirme seçeneklerinin yanı sıra, yanıt verme konusunda baskı hissetmemelerini söyleyen bir mesaj gönderilecek.

Çıplak bir şekilde mesaj göndermeye çalışan kullanıcılar, kendilerini hassas fotoğrafları paylaşmanın tehlikeleri konusunda uyaran bir mesaj görecek ve başka bir uyarı mesajı ise aldıkları çıplak bir resmi iletmeye çalışan kullanıcıları caydıracak.

Wall Street Journal'a göre yeni özellik önümüzdeki haftalarda test edilecek ve önümüzdeki birkaç ay içinde genel kullanıma sunulacak.