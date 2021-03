Instagram'a Clubhouse Özelliği Geliyor!

Instagram Clubhouse uygulamasına alternatif olmaya hazırlanıyor. Alessandro Paluzzi, görüntü tabanlı sosyal medya platformunun yeni özellikleri test ettiğini ortaya çıkardı. Ortaya çıkan özellikler arasında Clubhouse özelliği de yer alıyor. Konuya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Son dönemde internet kullanıcıları arasında en fazla konuşulan Clubhouse, diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak insanların sosyalleşmesine odaklandı. Platform, ses tabanlı olması sayesinde diğer sosyal medya platformlarından sıyrılmayı başardı.

Şubat ayında 8 milyonu aşkın indirme sayısına ulaşan Clubhouse, kısa süre içerisinde büyük bir başarı elde etti. Bu başarının ardından bazı şirketler Clubhouse benzeri uygulamalar çıkarmaya hazırlanırken bazıları ise söz konusu özelliği kendi uygulamalarına entegre etmek için kollarını sıvadı. Aynı durum, daha önce Snapchat'in Hikayeler özelliğinde de yaşanmıştı. Snapchat özelliği tüm dünyada popüler olmasının ardından sosyal ağ şirketleri, söz konusu özelliği kendi platformlarına eklemişti.

Clubhouse özelliğini kendi platformuna eklemek için harekete geçen şirketler arasında Instagram'ın da olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya uygulamaları başta olmak üzere büyük uygulamalara gelecek özelliklerin önceden haberini vermekle ünlü olan Alessandro Paluzzi, tersine mühendislik yöntemi uygulayarak görüntü tabanlı sosyal medya platformunun üzerinde çalıştığı özellikleri gün yüzüne çıkardı.

#Instagram is working on audio rooms 👀 pic.twitter.com/5TI6YzLi9A

Tersine mühendislik uzmanı ve aynı zamanda bir uygulama araştırmacısı olan Paluzzi, şirketin üzerinde çalıştığı yeni özelliklerin ekrana görüntülerini paylaştı. Paylaşılan ekran görüntülerine baktığımızda Direkt Mesaj ekranında mikrofon simgesini görüyoruz. Görünüşe göre Instagram kullanıcıları tıpkı Clubhouse'taki gibi ses tabanlı iletişim kurabilecek.

Paluzzi tarafından gün yüzüne çıkarılan yenilikler arasında uçtan uca şifreleme desteği de yer alıyor. Aktarılan bilgilere göre çok yakında görüntü tabanlı platform üzerinden gerçekleştirilen sohbetler daha güvenli olacak. Bu yeniliklere ek olarak, Paluzzi'nin paylaştığı bir ekran görüntüsünde profile görüntülü sohbet butonunun eklendiğini görüyoruz. Böylece görüntülü sohbetler çok daha pratik bir şekilde gerçekleşecek.

#Instagram is working on a shortcut for Video Chats in the profile 👀 pic.twitter.com/2W5ZKMub2D