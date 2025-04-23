Instagram Çocuklar İçin Yasaklanacak Mı? Algoritma Saçma Sapan Şeyler Öneriyor

Instagram, geçen yıl gençleri tehlikeli içeriklerden uzak tutmak için "Teen Account" (Genç Hesabı) adını verdiği yeni bir hesap türü tanıtmıştı. Amaç kimlerin mesaj atabileceğini sınırlamak ve ne tür içerikler görüneceğini filtrelemekti. Ancak yapılan bir araştırma, bu sistemin pek de işe yaramadığını ortaya çıkardı.

Çocuk güvenliği için çalışan 5Rights Foundation, sahte doğum günleriyle hesaplar açtı ve çok kısa sürede cinselleştirilmiş görseller, nefret yorumları ve yetişkin hesap önerileriyle karşılaştı.

Instagram Algoritması Hâlâ Tehlikeli

Platformun algoritması hâlâ mükemmel vücut kalıplarını ve benzeri zararlı içerikleri ön plana çıkarıyor. Üstelik uygulama bağımlılık yaratacak şekilde tasarlanmış ve sponsorlu içeriklerle çocuklar adeta reklam yağmuruna tutuluyor. 5Rights Foundation kurucusu Baroness Beeban Kidron bu durumu şöyle özetliyor:

Burası gençler için güvenli bir alan değil. Cinsellik var, yetişkinlerle bağlantı kuruluyor ve çocuklar ticari tuzakların içine çekiliyor.

Meta; bu hesapların zaman sınırlaması, içerik filtrelemesi ve kimlerle iletişim kurulabileceği gibi güvenlik önlemleri içerdiğini savunuyor. Hatta İngiltere'de 16 yaş altı gençlerin bu ayarları değiştirmek için aile onayı gerektiğini de söylüyor. Ama araştırmacılara göre işler göründüğü gibi değil. Yaş kontrolü pratikte yok, çocuklara yetişkinler öneriliyor, neye maruz kaldıklarının farkında bile olmadan ticarileşmiş içeriklerin içine düşüyorlar.

X'te "Faça" Anketleri Açılıyor

Diğer platformlar da benzer sorunlarla gündemde. BBC News'ün ulaştığı bilgilere göre X (eski Twitter), içinde çocukların da bulunduğu, kendine zarar verme temalı topluluklara ev sahipliği yapıyor. Üstelik bu gruplarda binlerce kullanıcı açıkça façalı-kesikli fotoğrafları paylaşıyor, nereden kesileceği üzerine anketler bile açıyor.

X bu konuda yorum yapmaktan kaçındı. Meta'nın ise daha başka önlemler alıp almayacağı belli değil. Sizce nasıl önlemler alınmalı? Yorumlarda tartışalım.