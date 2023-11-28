Instagram'ın Başı Dertte: Çocuklara Cinsel İçerikli Reklamlar Gösteriliyor!

X'in antisemitik içerikli reklam tartışmasının ardından şimdi de Meta içerik algoritması nedeniyle mercek altına alınıyor.

The Wall Street Journal tarafından yapılan bir deneye göre Instagram'ın Reels video hizmeti, yalnızca genç ve ergenlik çağındaki influencer'ları takip eden test hesaplarına "çocukların müstehcen görüntülerinin yanı sıra açıkça cinsel içerikli yetişkin videolar" gösteriyor.

Cinsel İçerikli Reklamların Çevresinde Gözüken Firmalar Harekete Geçti

Normal şartlarda bu tür reklamların Meta'nın platformlarında yasak olması gerekiyordu. Daha da kötüsü, bu tür müstehcen içerikler Disney, Walmart, Pizza Hut, Bumble, Match Group ve hatta The Wall Street Journal gibi önemli ABD markalarını temsil eden reklamlarla da karıştırılıyor.

Walmart ve Pizza Hut yorum yapmayı reddederken, Bumble, Match Group, Hims ve Disney deneyin ortaya çıkmasından bu yana ya reklamlarını Meta'dan çekti ya da firmaya bu konuyu ele alması için baskı yaptı.

X ile ilgili daha önceki tartışmalar göz önüne alındığında, reklamverenlerin reklamlarının yanında gösterilen içerik türü konusunda daha da hassas oldukları bariz bir gerçek, bu yüzden firmalar konuya doğrudan el atmaya çalışıyorlar.

Olayın yayılmasının üzerine Meta, konuyu araştırdığını ve "bir şirketin reklamlarının kabul edilemez bulduğu içeriklerin yanında ne sıklıkla göründüğünü belirlemek için marka güvenliği denetim hizmetleri için ödeme yapacağını" söyledi. Ancak firma, gelecekteki önlemlere ilişkin bir zaman çizelgesi ya da ayrıntı sunmaktan kaçındı.

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