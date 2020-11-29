Instagram’da Güvenlik Açığı Bulan Liseliler Para Ödülünü Beğenmedi!

Instagram’da güvenlik açığı tespit eden iki lise öğrencisi para ödülünü beğenmedi. Arda Kılıç ve Mert Ergün isimli lise öğrencilerinin görüntü tabanlı sosyal medya platformunda tespit ettikleri güvenlik açığı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Instagram’da Güvenlik Açığı Bulan Liseliler 50 Doları Reddetti

Arda Kılıç ve Mert Ergün isimli lise öğrencileri, geçtiğimiz haftalarda görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram’da iki adet güvenlik açığı tespit etti. Lise öğrencileri bunun üzerine tespit ettikleri açığı Instagram’a bildirdi. Şirketin 50 dolar teklif ettiğini belirten gençler, bu miktarı komik bulduklarını söyledi. Arda Kılıç ve Mert Ergün, sosyal medya platformundan 10 bin dolar istedi ancak bu teklife cevap bulamadı.

IHA’da yayımlanan habere göre Lise son sınıf öğrencisi Arda Kılıç, Instagram’ın ayarlar kısmından yapılan bir işlem sonucunda şikayet etme butonunun işlevsiz hale geldiğini fark etti. Kılıç, bu durumu arkadaşı Mert Ergün’e anlattı. Ergün, Kılıç tarafından gerçekleştirilen işlemlerin tam tersini yaparak farklı bir güvenlik açığı tespit etti. Ergün tarafından bulunan açıkta diğer kullanıcılar profili görüntüleyemiyor fakat kendisi yorum yapma, profillerde göz atabilme ve gönderi beğenme işlemleri yapabiliyor.

İki liseli genç, tespit ettikleri açığı Instagram’a bildirdi. Liseliler Instagram tarafından gelen e-posta ile hayal kırıklığına uğradı. Popüler sosyal medya platformu gönderdiği e-postada iki gence teşekkür etti ve “Güvenlik açığını daha detaylı olarak teknik ekibimize ilettiğiniz takdirde 50 dolar ile ödüllendirileceksiniz” ifadelerine yer verdi. Bu e-posta ile hayal kırıklığına uğrayan liseliler, verilen ödülü komik bularak reddetti.

Gençler, Instagram'da güvenlik açığı ilgili IHA'ya yaptığı açıklamada, “Instagram ekibi, gelen mailin ardından bizi aradı ve bir görüşme yaptık. Bu açıklar için bize 50 dolar teklif ettiler. Biz bu komik teklifi reddetsek de bulduğumuz açıkları onlara söyledik. Bulduğumuz iki açığı da detaylı bir şekilde anlattık ve yakın zamanda gelecek olan yeni bir güncellemeyle bu açıkları kapatacaklarını söylediler” ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Açığı anlattıktan sonra bize sunulan teklif yerine 10 bin dolar teklif sunduk ancak bize herhangi bir yanıt vermediler. Bundan sonra da yazılım ve sosyal medya ile alakalı yaptığımız çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bize gelen teklifleri de titizlikle değerlendirmeye çalışacağız.”