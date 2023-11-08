Beklenen Özellik Nihayet Geliyor: Instagram DM'lerinde Okundu Bilgisini Kapatma!
Instagram, kullanıcıların uzun zamandır beklediği okundu bilgisi kapatma özelliğini yakında kullanıma sunacak. Peki ne zaman? İşte ayrıntılar!
Intsagram, kullanıcıların dört gözle beklediği okundu bilgisi kapatma özelliğini nihayet kullanıma sunacak. Müjdeli haberi Instagram Ceo'su Adam Mosseri verdi. Peki yeni özellik ne zaman çıkacak? İşte haberimizin devamı...
DM Kutusu Artık Daha Özel!
Bildiğiniz üzere Instagram, DM kutusundaki mesajlar okunduğunda karşı tarafa "Görüldü" olarak bilinen okundu ibaresini gösteriyor. Kullanıcılar tıpkı WhatsApp'ta olduğu gibi okundu bilgisini kapatmak istediklerini uzun zamandır söylüyordu.
Mesajı okuduklarını karşı tarafın bilmesini istemeyen kullanıcılar, uçak modunu aktifleştirmek veya Wi-Fi'yı kapatmak gibi yöntemlere başvuruyordu. Sosyal medyada da birçok kez gündeme gelen bu konuya nihayet kulak verildi.
Instagram Ceo'su Adam Mosseri, DM'de okundu bilgisini kapatma özelliğini test ettiklerini açıkladı. Kullanıcıların isteklerine karşılık vereceklerini söyleyerek “Yeni test uyarısı. Siz istediniz, biz dinledik. Geri bildirimlerinizi duyduk ve DM’lerinizde okundu bilgisini kapatmanıza olanak tanıyan yeni bir özelliği test etmeye başladık.” ifadelerini kullandı.
Okundu bilgisini kapatma özelliğinin ne zaman kullanıma açılacağı şimdilik bilinmiyor.
Instagram Ortak Paylaşım Özelliği Gelişiyor: Testlere Başlandı!
Bildiğiniz üzere Instagram'da birkaç kişiyle aynı anda ortak paylaşım yapılabiliyor. Geçtiğimz aylarda Instagram'a gelecek yeni özelliklerin olacağını öğrenmiştik.
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