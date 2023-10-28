Instagram Ortak Paylaşım Özelliği Gelişiyor: Testlere Başlandı!

Bildiğiniz üzere Instagram'da birkaç kişiyle aynı anda ortak paylaşım yapılabiliyor. Geçtiğimz aylarda Instagram'a gelecek yeni özelliklerin olacağını öğrenmiştik. İşte onlardan bir tanesi de ortak paylaşım özelliğiyle ilgili olacak.

Paylaşım Yapmadan Önce Düzenleme!

Instagram CEO'su Adam Mosseri sosyal medya hesabı üzerinden ortak paylaşım özelliğiyle ilgili yeni testlere başladıklarını duyurdu. Mosseri, arkadaşlarınızı akış gönderilerinize katılmaya davet etmenin yeni bir yolunu denediklerini açıkladı.

Henüz test aşamasındaki yeni özellik sayesinde ortak paylaşım yapmadan önce başkalarının fotoğraf ve video eklemesi sağlanabilecek. Böylece daha paylaşım yayınlanmadan önce düzenlemeler yapılabilecek.

Ortak paylaşımlar, gönderilerin yayınlanmadan önce onaylanmasına ihtiyaç duyacak. Kullanıcılar, testlerine başlanan özellik hakkında henüz başka bir bilgi olmadığı için gelecek günlerdeki açıklamaları bekleyecek.

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