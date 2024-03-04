Instagram DM'e Yeni Özellikler Geldi: Artık Mesajlaşmak Daha Kolay Olacak!

Instagram, doğrudan mesajlaşma özelliğine önemli güncellemeler ekledi. Bu güncellemeler arasında mesaj düzenleme ve sabitlenmiş sohbetler gibi yeni özellikler bulunuyor.

Artık Instagram kullanıcıları, mesaj gönderdikten sonra 15 dakika içinde mesajlarını düzenleyebilecekler. Bu yenilikler, Instagram deneyimini daha esnek ve kullanıcı dostu hale getirerek iletişim kurmayı kolaylaştıracak.

Instagram, Kullanıcı Dostu Özellikler Getirmeye Devam Ediyor

Hem grup mesajları hem de birebir görüşmeler için destek sunan Instagram, gelen kutusunun en üstüne en fazla üç sohbeti sabitleme imkanı getiriyor. Bu özelliği kullanmak için kullanıcılar, sohbeti sola kaydırarak veya üzerine basılı tutarak "sabitle" seçeneğine tıklamaları yeterli olacak.

Ayrıca, Instagram, tüm sohbetler veya belirli sohbetler için okundu bilgilerini devre dışı bırakmak için yeni bir özellik daha ekledi. Bu ayar, hesap ayarlarından Mesajlar kısmına gidilerek veya hikaye yanıtları bölümünden açılabilecek.

Güncellemelerle birlikte Instagram, sohbet başına etkinleştirilebilen yeni temaları tanıttı ve ayrıca DM'lere çıkartmaları kaydetme seçeneği sunarak daha hızlı erişim imkanı sağladı. Bir çıkartmanın basılı tutulması, Çıkartmayı kaydetmek için de üzerine basılı tutulması yeterli oluyor.