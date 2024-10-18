Instagram’dan Ekran Görüntüsü Almayı Engelleyen Yeni Özellik!

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan Instagram, kullanıcılarına yeni insanlarla tanışma ve konuşma imkanı veriyor. Her ne kadar bu durum günümüzde insanların yoğun tempoya rağmen "sosyal" kalmasını sağlasa da bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Bu durumun farkında olan Instagram ise çözüm olarak bazı alanlarda ekran görüntüsü alma işlemini devre dışı bırakmaya hazırlanyor. İşte detaylar!

Instagram, Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydına Artık İzin Vermeyecek

Instagram, "bir kez görüntülenmek üzere" gönderilen fotoğraf ve videoların ekran görüntüsü alınmasını ya da doğrudan ekran kaydı yapılmasını engelleyecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Halihazırda bazı rakiplerinde de olan özelliğin çalışma mantığı ise oldukça basit.

Tek gönderimlik bir fotoğraf ya da videoyu açtığınızda ekran görüntüsü ya da kaydı almaya çalışırsanız karşınızda siyah bir ekrandan başka bir şey olmayacak. Benzer bir özelliği Netflix uygulamalarında hoşunuza giden bir sahneyi paylaşmak isterken görebilirsiniz. Ancak burada amaç telif hakkını korumaktan daha kritik.

Sosyal medya üzerinden yeni insanlarla tanışmak kulağa hoş gelse de herkesin sizin kadar iyi niyetli olmadığını hatırlamakta fayda var. Günümüzde Instagram ve benzeri platformlar üzerinden yapılan cinsel şantaj vakalarının sayısı hiç olmadığı kadar fazla.

Üstelik Discord skandallarında da hatırlayacağınız üzere bunların bazıları çocukları hedef alıyor. Bu yeni özellik, özellikle gençlerin özel görüntüler göndermeye ikna edilip, bu görüntüler üzerinden şantaj yapılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor. Üstelik sadece uygulama değil, web sürümünde de ekran görüntüsü engeli geçerli olacak.

Her ne kadar Instagram'ın ekran görüntüsü yasağı bir güvenlik önlemi olarak kabul edilse de hala yeterli değil. Gönderdiğiniz fotoğrafların görüntüsü basitçe başka bir telefon kullanarak çekilebilir. Bu nedenle sosyal medya kullanıcılarının kendi ve çocukları konusunda ekstra dikkatli olmaları gerekiyor.

Karşınızdaki kişi kim olursa olsun mesaj yoluyla özel bir görüntü göndermekten kaçınmalı ve risk almamalısınız. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Meta'nın WhatsApp'ta da uyguladığı ekran görüntüsü yasağı sizce Instagram'da etkili olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.