Instagram ve Facebook Reşit Olmayanlarla Mesajlaşmayı Engelleyecek!

Meta, Instagram ve Facebook Messenger'da reşit olmayan kullanıcıların istenmeyen çevrimiçi iletişimden daha iyi korumayı amaçlayan değişiklikler yaptı. Bu değişiklik sadece denetimli hesap kullanan profiller için geçerli olacak.

Meta uygulamalarında ebeveynlere çocuklarının güvenlik ayarları üzerinde daha fazla kontrol sağlanacak. Böylelikle gençlere kimlerin mesaj gönderebileceği konusunda daha fazla kısıtlama getiriliyor.

Şirket özellikle, 16 yaşın altındaki (ya da bazı ülkelerde 18 yaşın altındaki) gençlerin artık Instagram ve Messenger'da takip etmedikleri ya da bağlantıda olmadıkları kullanıcılar tarafından mesaj alamayacaklarını ya da grup sohbetlerine eklenemeyeceklerini duyurdu.

Denetimli Hesaplar Yabancılardan Mesaj Alamayacak

Bu yeni güncellemeler, Meta'nın algoritmalarının Facebook ve Instagram'ı “çocukları arayan avcılar için bir pazara” dönüştürmeye yardımcı olduğu yönündeki suçlamalarla mücadele ederken geçtiğimiz yıl uygulamaya koyduğu bir dizi güvenlik önleminin üzerine inşa edildi.

Yalnızca 19 yaşından büyük yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen küçüklerle mesajlaşmasını sınırlayan önceki kısıtlamaların aksine, bu yeni kurallar yaşa bakılmaksızın tüm kullanıcılar için geçerli olacak.

Meta, Instagram kullanıcılarının akışlarının üst kısmındaki bir mesajla değişiklikten haberdar edileceğini söylüyor. Denetimli hesap kullanan gençlerin bu ayarı değiştirmek için hesaplarını izleyen ebeveyn veya velilerinden izin istemeleri gerekecek.

Instagram'daki ebeveyn gözetim araçları da genişletiliyor. Çocukları güvenlik ve gizlilik ayarlarında bir değişiklik yaptığında basitçe bilgilendirilmek yerine, ebeveynlere artık isteklerini onaylamaları veya reddetmeleri istenecek; böylece profillerini özelden herkese açık hale getirmeleri engellenecek.

Meta ayrıca, kullanıcıları halihazırda bağlantıda oldukları kişilerden gelen mesajlarda istenmeyen veya uygunsuz görseller almaktan korumak ve bu kullanıcıları ilk etapta bu tür içerik göndermekten caydırmak için tasarlanan yeni bir özellik geliştirdiğini de söylüyor. Henüz bir lansman tarihi yok ancak Meta, özelliğin şifreli sohbetlerde çalışacağını ve bu yılın ilerleyen zamanlarında daha fazla bilginin paylaşılacağını söylüyor.

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