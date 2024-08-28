Instagram ve Facebook Binlerce Yüz Filtresine Veda Ediyor!

Instagram ve Facebook kullanıcıları bundan böyle, paylaşımlarında yaygın olarak yer alan eğlenceli yüz filtreleri ve artırılmış gerçeklik efektlerinden yararlanamayacaklar. Meta, paylaşımlarda kullanılabilen yüz filtreleri ile AR efektleri kaldırmaya karar verdiğini açıkladı. İşte ayrıntılar…

Filtreler ve AR efektler Sadece Meta Tarafından Oluşturulacak

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden Meta'dan beklenmedik bir karar geldi. Şirket, Instagram ve Facebook'ta milyonlarca kullanıcının beğenerek kullandığı üçüncü taraf yüz filtreleri ve AR efektlerine 14 Ocak 2025'ten itibaren izin vermeyeceğini ve kullanılmayacağını duyurdu.

Instagram'daki üçüncü taraf yüz filtreleri ile AR efektleri, 2017 yılında tanıtılmıştı. Şimdiye kadar Instagram veya Facebook'ta önceden hazırlanmış olan sayısız filtre ve efekt kullanılıyordu. Meta, aldığı karar doğrultusunda bu hizmeti sonlandıracak.

Ancak bundan sonra kullanıcılar, sadece Meta'nın kendi oluşturduğu filtreleri ya da onayladığı farklı yüz filtreleri ve AR efektlerini kullanabilecekler.

Meta'nın bu kararı, kullanıcıların içerik oluşturma özgürlüğünü kısıtlayarak sosyal medyada yaratıcılığı azaltacak gibi görünüyor. Şirket, neden böyle bir adım attığına dair net bir açıklama yapmadığı için kullanıcılar arasında büyük bir merak uyandırdı.