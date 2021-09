Instagram Favoriler Özelliğini Test Ediyor

Görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti Instagram Favoriler özelliği üzerinde çalışıyor. Tersine mühendislik uzmanı ve aynı zamanda bir uygulama araştırmacısı olan Alessandro Paluzzi, Instagram'ın üzerinde çalıştığı özelliğe ilişkin detaylar paylaştı.

Uygulama geliştiricileri, yeni bir özelliği kullanıma sunmadan önce o özelliği test aşamasından geçirir. Bu, Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarına getirilecek özelliklerde büyük bir çoğunlukla uygulanan yaygın tekniklerden biri olarak bilinir. Instagram da aynı tekniğini kullanıyor.

Tersine mühendislik uzmanı ve aynı zamanda bir uygulama araştırmacısı olan Alessandro Paluzzi, popüler sosyal medya platformunun üzerinde çalıştığı yeni özelliği gün yüzüne çıkardı. Paluzzi, "Favoriler" olarak isimlendirilen yeni özelliğe ilişkin bilgiler ve ekran görüntüleri paylaştı.

Instagram'ın ana sayfasında hangi gönderilerin önce görüldüğü algoritma tarafından belirleniyor. Instagram'ın şu anda kullandığı algoritma, bir gönderinin genel olarak ne kadar popüler olduğu ve kullanıcının belirli bir hesapla ne sıklıkta etkileşime girdiği gibi birçok faktöre dayanıyor fakat bu durum, kullanıcıların pek etkileşime girmediği hesaplarda görülmesi gereken paylaşımları kaçırmasına neden olabilir.

Alessandro Paluzzi tarafından Twitter üzerinden paylaşılan bilgilere göre kullanıcılar, görüntü tabanlı sosyal medya platformunun yeni özelliği sayesinde istediği kullanıcıları favorilere ekleyebilecek. Kullanıcının favori listesinde yer alan kişilerin paylaşımlarına öncelik verilecek. Yani bu listedeki kişilerin paylaşımları ilk sıralarda görünecek.

#Instagram is working on "Favorites" 👀



ℹ️ Posts from your favorites are shown higher in feed. pic.twitter.com/NfBd8v4IHR