Instagram Filistin Sansürü Eleştirilerinin Ardından Geri Adım Atıyor

Instagram Filistin sansürü ile ilgili iddiaları doğru bir şekilde ele almak için politikasında birtakım değişiklikler yapıyor. Sosyal medya devi Facebook'un bir sözcüsü ayrıca sansür eleştirilerine de yanıt verdi.

Instagram Filistin Sansürü Eleştirilerine Cevap Verdi

Instagram, sansür iddialarına cevap vermek için platform genelinde bazı değişiklikler yapıyor. İsrail ve Filistin ile ilgili paylaşımların sosyal medya platformu tarafından gösterilmemesinin ardından Filistinliler tarafından sosyal medya platformuna yönelik yapılan eleştirilerin ardından Instagram platform genelinde uygulanan politikasından vazgeçiyor.

Bir Facebook sözcüsü, Engadget'e yapmış olduğu açıklamada sosyal medya platformunun amacının sansür uygulamak olmadığını, bu gönderilerin gösterilmesinin gönderinin Filistin ile ilgili olmasından değil, yeniden paylaşılan içeriklerle ilgili düzenleme çalışmalarında meydana gelen genel bir sorundan kaynaklandığını belirtti.

Instagram Filistin sansürü hakkında yapılan eleştirilere cevap veren Facebook sözcüsü, yeniden paylaşılan gönderilerin sayısında büyük bir artış olduğunu söyledi. Sözcü, olan bitenlerin insanların eleştirilerinde yer verdiği iddialarla bir ilgisinin olmadığını sözlerine ekledi. Sözcüye göre Instagram hala özgün içeriklere daha fazla odaklanmak istiyor ancak onları tekrar eden içeriklerden daha çok öne çıkarmak için başka yollar aramaya başlıyor.

Instagram'ın bu değişikliği, sansür ile ilgili eleştirileri çözüme kavuşturacak bir değişiklik olmayabilir. Sosyal medya kullanıcıları, Facebook'un gönderilerin tamamen zararsız olmasına rağmen "şehit" ve "direniş" gibi kelimeler içeren gönderileri şiddete teşvik edici olarak işaretlediğini ve hata Mescid-i Aksa'yı da benzer şekilde işaretlediğini ancak daha sonra bu işareti geri kaldırdığını belirtti.

Apple, Facebook'a Gelen Eleştirileri Kaldırmayı Reddetmişti

NBC News'e göre Apple, Facebook'un Filistin ile ilgili gönderileri görünmez hale getirdiğini ve bu tür gönderilere sansür uyguladığını içeren eleştirileri ve olumsuz yorumları kontrol ettikten sonra Facebook'un talep ettiği olumsuz yorum kaldırma talebini geri çevirmişti.

Facebook'un çalışanlarından birisi, konu hakkında yaptığı bir açıklamada şu ifadelere yer vermişti: