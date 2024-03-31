Instagram Durmuyor: Uygulamaya “Fotoğraf Yarışması” Özelliği Gelecek!

Instagram, yeni özellikleri arasına bir yenisini daha ekliyor. “Meydan okumalar” adındaki yeni özellik, kanal sahiplerinin üyeler için fotoğraf yarışmaları başlatmasına olanak tanıyor ve kazananlara ödüller veriyor.

Alessandro Paluzzi'nin paylaşmış olduğu ekran görüntüsüne göre kanal üyeleri paylaşımlarıyla etkileşimde bulunabilir veya raporlayabilir. Bunları da hikayelerde, mesajlarda veya diğer uygulamalarda paylaşabilirler.

Yakın gelecekte yayınlanacak olan bu yarışmalara, takipçiler kendi çektikleri fotoğraflarla katılabilecekler.

#Instagram is working on challenges for channels 👀



ℹ️ Create a contest for members to submit photos to win prizes. You choose the winners once the challenge ends.

Members can react, share and report entries. pic.twitter.com/AiDCxCcSWZ — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 30, 2024

Instagram'a Gelecek Olan Diğer Özellikler Neler?

Paluzzi'nin keşfine göre, Instagram şu anda geriye dönük paylaşım imkanı üzerinde de çalışıyor. Bu özelliğin neden çıkacağına dair bir bilgi henüz yok. Fakat bunun sayesinde kullanıcılar, geçmişte paylaşılmış gibi görünen yeni gönderiler paylaşabilecekler.

Bu özelliğin ilgili kullanıcıların kişisel profillerini yeniden düzenlenmesi veya organize etme sürecine yardımcı olacağı düşünülüyor.

Ayrıca, platform "Pop-Mode" adını verdiği bir kamera aracı üzerinde çalışıyor. Şirket yakında direkt mesajlar üzerinden dosya gönderimi de sunacak. Önümüzdeki aylarda, tek bir gönderi içinde paylaşılabilen fotoğraf ve video sayısını 10'dan 20'ye çıkarması tahmin ediliyor.