Instagram Durmuyor: Uygulamaya “Fotoğraf Yarışması” Özelliği Gelecek!

Instagram, yeni özellikleri arasına bir yenisini daha ekliyor. “Meydan okumalar” adındaki yeni özellik, kanal sahiplerinin üyeler için fotoğraf yarışmaları başlatmasına olanak tanıyor ve kazananlara ödüller veriyor.

Alessandro Paluzzi'nin paylaşmış olduğu ekran görüntüsüne göre kanal üyeleri paylaşımlarıyla etkileşimde bulunabilir veya raporlayabilir. Bunları da hikayelerde, mesajlarda veya diğer uygulamalarda paylaşabilirler.

Yakın gelecekte yayınlanacak olan bu yarışmalara, takipçiler kendi çektikleri fotoğraflarla katılabilecekler.

#Instagram is working on challenges for channels 👀



ℹ️ Create a contest for members to submit photos to win prizes. You choose the winners once the challenge ends.

Members can react, share and report entries. pic.twitter.com/AiDCxCcSWZ