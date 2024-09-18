Instagram'da 16 Yaşından Küçük Kullanıcılar İçin Yeni Dönem: Artık Her Şey Kontrol Altında Olacak!

Meta, genç ve çocuk kullanıcıların güvenliğinin daha da artırılması için çalışmalarına devam ediyor. Şirket, son olarak Instagram'da 16 yaşından küçük kullanıcılar için ''Genç Hesaplar'' hesap türünü duyurdu. Peki, bu tam olarak ne işe yarayacak ve nasıl kullanılacak?

Instagram, Genç Hesaplar Özelliğini Kullanıma Sunuyor

Meta’nın 'Genç Hesaplar' isimli yeni uygulaması Instagram’da 16 yaşın altındaki kullanıcılar için zorunlu hale gelecek. Ayrıca, daha sıkı gizlilik ayarları ve ebeveyn denetim araçları sunacak. Bu sayede genç kullanıcıların sosyal medya deneyimi ebeveyn kontrolü altında daha güvenli hale gelecek.

Ebeveynler, bu yeni hesap türüyle birlikte çocuklarının kimlerle mesajlaştığını izleyebilecek, ancak mesaj içeriklerine erişemeyecekler. Çocuklarının gördüğü içerik türlerini de kontrol edebilecekler. Bununla birlikte, çocuklarının Instagram’da geçirdiği süreyi sınırlandırma gibi çeşitli özellikler de sunulacak.

Son olarak, 16 yaşından küçük genç kullanıcıların otomatik olarak daha sıkı gizlilik ayarlarına tabi olacağını ve bu ayarları değiştirmek için ebeveyn onayının gerekeceğini belirtelim.