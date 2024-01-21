Instagram'dan Gençlere Yeni Sınırlama: İşte Yeni Özellik!

Sosyal medya platformu Instagram, genç kullanıcıların uygulamada geçirdiği süreyi sınırlamak amacıyla yeni bir özellik olan gece uyarılarını kullanıma sundu.

Bu özellik, gece geç saatlerde Instagram'da 10 dakikadan fazla zaman geçiren gençlere bir uyarı göndererek onları uygulamayı kapatmaya teşvik ediyor.

Uygulama, akşam saat 22.00'den sonra otomatik olarak gece uyarılarını gösterecek. Bildirim, "Ara verme zamanı gelmedi mi?" şeklinde başlayacak ve ardından "Geç oluyor, Instagram'ı kapatmayı düşünebilirsin" gibi bir mesaj ile devam edecek.

Gece uyarıları, gençlerin gece geç saatlerde Reels videoları izlemesi veya mesajlaşması durumunda çıkacak. Bu özellik, varsayılan olarak açık olacak ve genç kullanıcılar bu uyarıları kapatma veya görmeme seçeneğine sahip olmayacak.

Instagram, bu özelliğin gençlerin uyku düzenlerini korumalarına ve uygulamada geçirdikleri zamanı sınırlamalarına yardımcı olacağını umuyor. Gençlere yönelik diğer bir özellik olan "Ara Ver" özelliği, gençlere Instagram'ı belirli aralıklarla kapatmalarını hatırlatan tam ekran hatırlatıcılar sunuyor.

"Sessiz Mod" özelliği ise gençlerin bildirimleri belirli bir süre boyunca sessize alabilmelerine ve arkadaşları ile takipçileriyle belli bir süreliğine sınırlı iletişimde bulunabilmelerine olanak tanıyor.

Instagram ve Facebook platformlarında, genç kullanıcılar için belirli içerik türleri (kendi zarar verme, sansürlenmemiş şiddet ve yeme bozuklukları ile ilgili gönderiler gibi) otomatik olarak kısıtlanacak.

Bu yeni özellikler, gençlerin uyku düzenlerini korumalarına ve zararlı içeriklerden korunmalarına yardımcı olma amacını taşıyor.