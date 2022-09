Instagram'a Gönderileri Yeniden Paylaşma Özelliği Geliyor

Instagram yakında, uygulamanın ana sayfa bölümünde hiç bulunmayan ancak Facebook ve Twitter'da önemli bir özellik olan retweet benzeri gönderileri yeniden paylaşma özelliğini test edecek. Bu yeni özellik ilk olarak sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından Twitter CEO'su Adam Mosseri'nin profilinde görüldü ve Instagram daha sonra TechCrunch'a haberleri doğruladı.

Bir Meta sözcüsü TechCrunch'a verdiği demeçte özelliği şu ifadelerle anlattı:

This is what the new instagram repost feature intro screen looks like



h/t @alex193a pic.twitter.com/VbwIvRluE6