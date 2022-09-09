Instagram'a Gönderileri Yeniden Paylaşma Özelliği Geliyor

Instagram yakında, uygulamanın ana sayfa bölümünde hiç bulunmayan ancak Facebook ve Twitter'da önemli bir özellik olan retweet benzeri gönderileri yeniden paylaşma özelliğini test edecek. Bu yeni özellik ilk olarak sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından Twitter CEO'su Adam Mosseri'nin profilinde görüldü ve Instagram daha sonra TechCrunch'a haberleri doğruladı.

Bir Meta sözcüsü TechCrunch'a verdiği demeçte özelliği şu ifadelerle anlattı:

"Hikâyelerde yeniden paylaşabileceğinize benzer şekilde ana sayfadaki gönderileri yeniden paylaşma özelliğini araştırıyoruz. Böylece insanlar gönderilerini yeniden paylaşabilir ve istedikleri gönderileri yeniden öne çıkarabilirler. Bunu yakında az sayıda insanla test etmeyi planlıyoruz."

This is what the new instagram repost feature intro screen looks like



h/t @alex193a pic.twitter.com/VbwIvRluE6 — Matt Navarra (@MattNavarra) September 9, 2022

Instagram, TikTok'taki Popüler Özellikleri Almaya Devam Ediyor

Yeniden paylaşılabilen gönderiler 2018'den beri Hikâyeler'de mevcut ancak bunu ana sayfada yapmanın tek yolu üçüncü parti uygulamalar aracılığıylaydı. Instagram'ın ezeli rakibi TikTok, kısa süre önce 2022'nin başlarında yapılan testleri takiben videolar için bir yeniden yayınlama özelliği sunmuştu ancak yeniden yayınlanan TikTok videoları kendi profilinizde değil, yalnızca arkadaşlarınızın 'Sizin İçin' sayfasında görünüyordu.

Instagram, TikTok ile daha iyi rekabet etmesine yardımcı olmak için son zamanlarda bir dizi güncelleme yayınladı. Kısa süre önce tam ekran TikTok benzeri bir Reels sayfası başlattı ve gördüğünüz önerilen içerik miktarını artırdı. Görünüşe göre bu tip benzeri özellikler ileride de gelmeye devam edecek.