13 Yıllık Payday 2, Büyük Bir Güncelleme Alıyor! Boyutu Küçülecek

Bazı oyun serileri var ki çok etkileyici bir başlangıç yapar, satış miktarı ile ciddi bir başarının altına imza atar. Ne var ki belirli bir noktadan sonra oyuncular arasında eskisi gibi rağbet görmemeye başlar. Ne yazık ki Payday serisi de bunların arasında yer alıyor. Payday 3 ile beklentiler tam olarak karşılanmadı.

Starbreeze, Payday 3'ün bir hayli olumsuz başlangıç yapmasından sonra oyunu kurtarmak için Payday 2'yi Sidetrack Games'e emanet etti. Her ne kadar Starbreeze'in bu hamleden sonra ilginin yeniden Payday 3'ün üzerinde toplanmasını sağlayacak adımlar atması beklense de asıl gelişme Payday 2'de yaşandı. 2013 yılında piyasaya sürülen oyun için büyük bir güncelleme duyuruldu.

Payday 2 Güncellemesi Neler İçerecek?

Payday 2'nin oyun motorunda büyük bir yenileme işlemine gidilecek. Güncelleme kapsamında oyun 64-bit sürüme geçirilecek. Bu sayede çok uzun zamandır devam eden yetersiz bellek kaynaklı çökme sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Oyunun grafiklerinde herhangi bir değişiklik olmayacak fakat oyun, daha az VRAM ihtiyacı duyacak.

Sidetrack Games, 2013 yapımı bu oyunun bilgisayarda kapladığını alanı da düşürecek. Oyunun şu an boyutu 86 GB. Güncelleme yayınlandıktan sonra 32 GB olarak güncellenecek. Bu iyileştirmeler sayesinde Payday 2'yi yüklemek için bilgisayarınızda çok fazla yer açmaya ihtiyacınız kalmayacak. Ayrıca sistem gereksinimlerini karşılamakta çok iyi olmayan sistemlerde de daha iyi bir şekilde çalışacak.

Yeni Payday 2 Güncellemesi Ne Zaman Sunulacak?

Yeni Payday 2 güncellemesi doğrudan sunulmayacak. Şirket, oyun motorunda yapılan değişikliği direkt sunmadan önce herkese açık bir beta testi gerçekleştirecek. Katılımlar 30 Haziran 2026'da başlayacak. Bitiş tarihi ise Temmuz ayının sonu olarak belirlendi. Herhangi bir şart yok. Dileyen herkes beta sürecine katılabilir ve oyun motorunda yapılan değişikliklerin etkisini inceleyebilir.

Payday 2 Güncellemesi, Modların Çalışmamasına Yol Açacak mı?

Payday 2'nin oyun motorunda ciddi bir değişikliğe gidilecek. Bu da bazı modların eskiden olduğu gibi çalışmamasına sebep olacak. Sidetrack Games, bu güncelleme sonrasında bozulacak modları düzeltmeleri için üçüncü taraf geliştiricileri de açık beta sürecine davet etti. Hatta bu konuda onlara mümkün olduğunca yardımcı olunacağı da belirtildi.

Payday 3'ün Durumu Nedir?

Payday 2, 13 yıl geçmesine rağmen Steam'de hâlâ yüksek oyuncu sayılarına ulaşabiliyor. Buna rağmen çok daha yeni bir yapım olan (2023'te piyasaya sürüldü) Payday 3, serinin öncekini oyununun epey gerisinde. SteamDB üzerinden yaptığımız incelemelere göre Payday 2, şimdiye kadar toplam 247 bin 709 kişi tarafından oynandı. Bu yazı yazılırken bile anlık oyuncu sayısı 26 bin 840. Payday 3 ise çıkışından bu yana 77 bin 938 oyuncu sayısına ulaştı. An itibarıyla 1.149 kişi tarafından oynanıyor.

Bunun olası sebeplerinden biri muhtemelen oyuncu kitlesinin beklentisini karşılayacak güncellemenin henüz gelmemesi. Starbreeze, Payday 2'nin geliştirme sürecini Sidetrack Games'e Payday 3'e odaklanmak için bıraktı. Ama o zamandan bu yana Payday 3 için sadece Roblox ve PUBG iş birliği ile P2P (Bir oyuncunun host yani sunucu işlevi üstlenip diğer oyuncuların katılım sağladığı bir bağlantı türü) desteği geldi.

Aslına bakılırsa P2P desteğinin gelmesi, geliştiricinin Payday 3 için özel sunucu masrafına gerek olmadığını düşündüğü izlenimi veriyor. Belki bundan sonraki süreçte tatmin edici bir güncelleme yayınlarsa bu görüşü değiştirebilir ama şimdilik durum bu şekilde.

Editörün Yorumu

Kendi adıma konuşmam gerekirse Payday 3'ün inanılmaz bir potansiyeli vardı. Ama geliştirici ekibin bu potansiyeli doğru değerlendirmediğini düşünüyorum. Payday 2'nin 13 yıllık bir oyun olmasına rağmen bugün hâlâ en yeni oyundan bile çok oyuncu sayısına sahip olması da bunu zaten yeterince gösteriyor. Umuyorum ki Payday 2'ye gösterilen özen biraz da Payday 3'e gösterilir.