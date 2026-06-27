Hikayesiyle Sizi İçine Çekecek Rol Yapma Oyunu İndirimde!

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The Game Awards 2025'te finale kalmayı başaran Kingdom Come: Deliverance 2 kısa bir süre önce Steam'de indirime girdi. Platform bu kapsamda oyunun fiyatında dikkat çeken bir indirim yaptı. Peki oyuncular yapımı ne zamana kadar indirimli fiyatlarla satın alabilecek? İşte merak edilen detaylar!

Kingdom Come: Deliverance 2 Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Steam tarafından düzenlenen son kampanyayla birlikte Kingdom Come: Deliverance 2'nin fiyatın yüzde 60 oranında düştü. Bu kampanya sayesinde oyunu 9 Temmuz'a kadar 44,99 dolar (2.094 TL) yerine 17,99 dolara (837 TL) satın alabileceksiniz.

Kingdom Come: Deliverance 2 Epic Games'te Kaç TL?

Epic Games'te şu anlık Kingdom Come: Deliverance 2 için bir indirim yok. Yapım şu anda platformda 1.530 TL'den satılıyor. Oyun burada en son 14 Mayıs'ta indirime girdi. Muhtemelen önümüzdeki 1-2 ay içerisinde fiyatı yeniden düşebilir.

Kingdom Come: Deliverance 2 Xbox'ta ve PlayStation'da Kaç TL?

Kingdom Come: Deliverance 2 Xbox'ta indirimsiz bir şekilde 1.749 TL'den satılıyor. Ancak bu kadar yüksek paralar ödemenize gerek yok. Eğer Xbox Game Pass Premium, Game Pass PC ve Game Pass Ultimate aboneliğiniz varsa bu fiyatı ödemeden oyunu ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Bunun dışında PlayStation'da ise 3.149 TL'lik bir fiyata sahip.

Kingdom Come: Deliverance 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit veya daha yeni

İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 580

Depolama: 100 GB boş alan

İlave Not: SSD gerekli

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit veya daha yeni

İşlemci: Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D

Bellek: 32 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT

Depolama: 100 GB boş alan

İlave Not: SSD gerekli

Kingdom Come: Deliverance 2 Nasıl Bir Oyun?

2025'te piyasaya sürülen birinci şahıs aksiyon rol yapma oyunu Kingdom Come: Deliverance 2, 15. yüzyıl Orta Çağ Avrupası'nda geçiyor. Hikaye açısından ilk oyunun devamı niteliğindeki yapımda serinin ilk oyunundan tanıdığımız Henry karakterini kontrol ediyoruz. Eğer bu türe ilginiz varsa söz konusu yapıma bir şans verebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Kingdom Come: Deliverance 2 daha önce satın alıp deneyimlediğim bir oyun. Rol yapma türüne çok fazla ilgi duymasam da yapım beğenimi kazanmayı başardı. Halihazırda indirimdeyken bu fırsatı değerlendirip oyunu denemenizi tavsiye ediyorum.