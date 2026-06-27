Avrupa Yollarında Dolaştığınız Eğlenceli Tır Oyunu İndirimde!

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Eğer tır oyunlarını seviyorsanız Steam'in son kampanyası sizi fazlasıyla memnun edecek. Zira platform kısa bir süre önce Euro Truck Simulator 2'nin fiyatında kayda değer bir indirime gitti. Peki oyunun indirimli fiyatı ne kadar ve bu kampanya ne zamana kadar sürecek? İşte merak edilen detaylar!

Euro Truck Simulator 2 Steam'de Kaç TL Oldu?

Steam, Euro Truck Simulator 2'nin fiyatında yüzde 75'lik bir indirim yaptı. Bu son kampanyayla birlikte oyunun fiyatı 10,09 dolardan (469 TL) 2,52 dolara (117 TL) kadar geriledi. Ek olarak bu kampanyanın 9 Temmuz'a kadar devam edeceğini söyleyebiliriz.

Euro Truck Simulator 2 Nasıl Bir Oyun?

Euro Truck Simulator 2 oldukça sevilen bir simülasyon oyunu diyebiliriz. Bu yapımda bir tırcının gerçek yaşantısını en yakından deneyimleyebiliyorsunuz. Teslim aldığınız yükleri istenen noktaya ulaştırmanız gerekiyor. Ancak bunu yaparken yüklere kesinlikle zarar gelmemesine dikkat etmelisiniz. Aksi halde bunun bedeli alacağınız ücretten düşecektir.

Eğer başkalarının yanında çalışmak istemiyorsanız kendi lojistik şirketinizi kurabilir, tırlar satın alabilir ve bu tırlarda şoförler çalıştırabilirsiniz. Kısacası simülasyon oyunlarına merakınız varsa Euro Truck Simulator 2 ilginizi çekebilir.

Euro Truck Simulator 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-6400 veya AMD Ryzen 3 1200 ya da eşdeğeri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon RX 460 ya da Intel HD 630 (2GB VRAM)

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan (Euro Truck Simulator 2 ana oyunu)

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 5 3600 ya da eşdeğeri

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 590 (2GB VRAM)

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan (Euro Truck Simulator 2 ana oyunu)

Editörün Yorumu

Euro Truck Simulator 2'ye daha önce saatlerimi gömdüm. Hatta çocukluğumu bu oyunla geçirdim diyebilirim. Eğer siz de tırınıza binip uzun yol yapmak istiyorsanız Euro Truck Simulator 2'ye kesinlikle bir şans vermenizi öneriyorum.