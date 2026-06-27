Apple Ucuz MacBook Modeline Yaptığı Zammı Dolaylı Yoldan Geri Aldı!

Apple geçtiğimiz günlerde dünya genelinde iPhone dışındaki tüm ürünlerine zam yaptı. Bunların arasında markanın öğrenciler için geliştirdiği uygun fiyatlı MacBook Neo da yer alıyordu. Ancak şirket MacBook Neo'ya uyguladığı bu zammın etkisini bir nebze olsun hafifletebilmek için önemli bir adım attı.

Apple Yenilenmiş MacBook Neo'yu Ne Kadardan Satıyor?

Apple kısa bir süre önce MacBook Neo'nun Touch ID olmayan 256 GB depolamalı yenilenmiş versiyonunu 599 dolardan satmaya başladı. Şirket an itibariyla bu modelin sıfırını 699 dolara satıyor. Buna ek olarak Touch ID'li ve 512 GB dahili depolamalı yenilenmiş sürümü 679 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Bunun sıfırı ise 799 dolardan satışta.

Bunu biraz daha açarsak MacBook Neo'nun başlangıç fiyatı zam öncesinde 599 dolardı. Cihazın 512 GB'lık sürümü ise 699 dolardan satılıyordu. Ancak marka yaptığı son zamla birlikte başlangıç modelinin fiyatını 699 dolara, üst sürümün fiyatını ise 799 dolara yükseltti.

Yani yenilenmiş MacBook Neo modellerinin fiyatları dizüstü bilgisayarın zamdan önceki sıfır fiyatlarıyla aynı. Hatta 512 GB depolama sunan yenilenmiş sürümü zam öncesine göre 20 dolar daha ucuz diyebiliriz. Kısacası marka yenilenmiş versiyonları satışa sunarak yaptığı son zammın etkilerini biraz olsun hafifletmeye çalışıyor gibi görünüyor.

MacBook Neo'nun Sıfır ve Yenilenmiş Versiyonları Arasında Ne Gibi Farklar Var?

Yenilenmiş MacBook Neo modellerine aslında ikinci el cihazlar diyebiliriz. Örneğin bir kullanıcı bilgisayarı satın aldı ancak sonrasında şirkete iade etti. Apple da bu ürünü yasal olarak sıfır gibi satamayacağı için kapsamlı testlerden geçiriyor ve bir arızası varsa sorunlu parçaları orijinalleriyle değiştiriyor. Yani söz konusu cihazı kapsamlı bir denetimden geçirerek en ufak bir sorun olmadığından tamamen emin oluyor.

Apple'ın maalesef Türkiye'de yenilenmiş ürün satma gibi bir uygulaması yok. Bu daha çok ABD, İngiltere, Almanya ve Japonya gibi ülkelerde uygulanıyor.

Tüm bu sürecin Apple güvencesiyle yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Tüm donanımsal ve fiziksel bakım süreçleri tamamlandıktan sonra ürün yeniden paketleniyor. Hatta kutu içeriğinde sıfır modellere kıyasla en ufak bir fark kalmıyor. Buna ek olarak kullanıcılara sıfır bir cihaz almış gibi tam bir yıllık resmi garanti hakkı da veriyor. Kullanıcılar bu sayede ürünü hem resmi garantili hem de daha ucuza satın alabiliyor.

Türkiye'de MacBook Neo Fiyatları Zam Sonrası Ne Kadar Oldu?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere yenilenmiş MacBook Neo modellerini Türkiye'de satın alamıyorsunuz. Zira şirketin ülkemizde şu an için böyle bir uygulaması yok. Şu anda yapabileceğiniz tek şey ürünü sıfır ya da ikinci el olarak satın almak gibi görünüyor. Cihazın şirketin resmi fiyatına baktığımızdaysa başlangıç fiyatının 45.999 TL olduğunu görebiliyoruz. Bu tutar zam öncesi 37.999 TL seviyelerindeydi. Yani 8.000 TL'lik bir artış yapılmış.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından MacBook Neo'nun ve diğer Mac'lerin Türkiye fiyatları an itibariyla şu şekilde;

Model Eski Başlangıç Fiyatı Yeni Başlangıç Fiyatı Fark MacBook Neo (A18) 37.999 TL 45.999 TL +8.000 TL 13 inç MacBook Air (M5) 67.999 TL 84.999 TL +17.000 TL 15 inç MacBook Air (M5) 79.999 TL 94.999 TL +15.000 TL 14 inç MacBook Pro (M5) 104.999 TL 129.999 TL +25.000 TL

Editörün Yorumu

Dürüst olmam gerekirse Apple ülkemizde yenilenmiş ürün satsaydı bir noktada kesinlikle tercih ederdim. Sonuçta söz konusu cihazlar üçüncü parti markalar tarafından değil de doğrudan üreticisi tarafından yenileniyor. Kısacası hem resmi garanti alıyorsunuz hem de çok daha düşük fiyatlar ödüyorsunuz.