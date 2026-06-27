Yeni Fiyat/Performans Telefonu Sızdı! Dev Batarya, Yüksek Şarj Hızı

iQOO, son dönemlerde yeni giriş-orta segment akıllı telefon modeli Z11 Lite'a odaklanmış durumda. Geçtiğimiz günlerde söz konusu modelin tanıtım tarihi ortaya çıkmış ve geri sayım başlamıştı. Şimdi ise iQOO Z11 Lite’ın bazı teknik özellikleri gün yüzüne çıktı. İşte ayrıntılar...

iQOO Z11 Lite Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Akıllı telefon pazarının güvenilir sızıntı kaynaklarından Sanju Choudhary tarfaından paylaşılan bilgilere göre iQOO Z11 Lite, MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden güç alacak. Redmi 15C, Samsung Galaxy A07 ve vivo V50 Lite 5G gibi popüler giriş-orta segment modellere güç veren bu yonga seti 8 çekirdekten oluşuyor. Bunlar 2,4 GHz hızında çalışan iki adet ARM Cortex-A76 ve 2,0 GHz hızında çalışan altı adet Cortex-A55.

MediaTek Dimensity 6300'ün diğer akıllı telefonlardaki performans testlerine baktığımızda en iyi grafikli mobil oyunlardan Genshin Impact'te 40-45 FPS, PUBG Mobile'da 40-45 FPS ve Call of Duty: Mobile'da 60 FPS değerlerine ulaşabildiği görülüyor. Bu sonuçlar düşük grafik ayarlarında elde edildi. Elbette sadece işlemci değil, RAM kapasitesi ve işletim sisteminin enerjiyi ne kadar verimli kullandığı gibi önemli noktalar da oyun performansını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle bu FPS değerleri iQOO Z11 Lite için kesin sonuçlar değil. Sadece tahmin.

iQOO Z11 Lite'ın Batarya Kapasitesi Ne Kadar Olacak?

Sızıntı kaynağına göre iQOO Z11 Lite, 6.500 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek. Bu sayede cihazın tek şarjla bir günü rahatlıkla çıkarması bekleniyor. Ayrıca 44W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede tamamen şarj edilebilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse selefi iQOO Z10 Lite, 6.000 mAh batarya ve 15W hızlı şarj desteği sunuyordu. Buna göre yeni akıllı telefonun özellikle şarj hızı konusunda dikkat çekici bir yükseltme sunacağını söylemek mümkün.

iQOO Z11 Lite Hangi İşletim Sistemiyle Çalışacak?

İddiaya göre iQOO Z11 Lite, Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile kutudan çıkacak. Android 16 şu anda en güncel Android sürümü. Bu, telefonun güncel bir yazılım deneyimi sunacağını gösteriyor. Ayrıca OriginOS 6 ile birlikte çeşitli yapay zekâ destekli özelliklerin de kullanıcılara sunulması bekleniyor.

iQOO Z11 Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO, Z11 Lite'ın tanıtım tarihini henüz resmî olarak açıklamadı. Ancak güvenilir sektör kaynaklarına göre telefonun temmuz ayının ortasında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Bu etkinlikle birlikte cihazın tüm teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatı da resmiyet kazanacak. Üstelik temmuz ayına çok az bir süre kaldı.

Editörün Yorumu

iQOO Z11 Lite, kâğıt üzerinde dikkat çekici bir telefon gibi görünüyor. Özellikle yüksek batarya kapasitesi ve güncel yazılım desteğiyle kullanıcılarına uzun süre iyi bir deneyim sunabilir. Şarj hızındaki yükseltme ise önemli bir gelişme. Bence iQOO Z11 Lite, en iyi giriş-orta segment telefonlardan biri olabilir.