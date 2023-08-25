Instagram'dan Sürpriz Karar: Görüldü Özelliği Ayarlanabilecek!

Sosyal medya uygulamalarındaki görüldü özelliği sayesinde kullanıcılar, birbirlerine attıkları mesajların okunup okunmadığına dair bilgi sahibi olabiliyor. Bildiğiniz üzere bu özellik WhatsApp'ta tercihe bağlı olarak kapatılabiliyor.

Görüldü kapatma özelliği maalesef Instagram'da kullanılamıyordu. Ancak şirketin yeni aldığı kararla birlikte tıpkı WhatsApp'ta olduğu gibi Instagram'da da görüldü özelliği kapatılabilecek.

Nasıl Kapatılacak?

Şu anda Instagram'da gönderilen bir mesajın hemen altında görüldü olup olmadığı anlaşılabiliyor. Ayarlardaki hareket durumunuz kapalı olsa bile karşı taraf sizin mesajları görüp görmediğinizi anlayabiliyor.

Yeni gelecek özellik sayesinde bu durum değişecek. Bundan sonra takipleştiğiniz kişilere aktiflik durumunuzu göstermek istemez ve gizli seçeneğini işaretlerseniz otomatik olarak görüldü özelliğiniz de kapanmış olacak.

Biliyorsunız ki WhatsApp'ta görüldü özelliğini kapattıktan sonra diğer kişilerin mesajlarınızı okuyup okumadığını görüntüleyemiyorsunuz. İşte aslında Instagram'ın görüldü kapatma özelliği de buna benzer bir sistemle çalışıyor olacak.

Eğer Instagram'da görüldü özelliğini kapatırsanız artık siz de gönderdiğiniz mesajın okunup okunmadığını öğrenemeyeceksiniz. Görüldü kapatma özelliği sayesinde insanların uygulamayı daha özgür bir şekilde kullanması bekleniyor.

Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak yakın zamanda herkesin bu özelliği severek kullanacağı düşünülüyor.

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